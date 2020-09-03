Обвинение запросило для Михаила Ефремова 11 лет колонии

Прокурор попросила приговорить актера Михаила Ефремова к 11 годам колонии за "пьяное" ДТП со смертельным исходом, сообщает ТАСС.
"Прошу назначить Ефремову 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с (последующим, – прим. ред.) ограничением свободы на три года", – заявила гособвинитель.
Отметим, что максимальный срок за ДТП, совершенное в пьяном виде и повлекшее смерть человека, составляет 12 лет лишения свободы.
Прокурор считает, что исправить Ефремова можно только в условиях изоляции от общества. Также она указала на то, что характер травм, которые актер получил в момент аварии, точно подтверждают его нахождение за рулем.
В качестве смягчающих обстоятельств прокурор попросила учесть наличие у актера несовершеннолетних детей и частичную компенсацию морального вреда близким погибшего.
Кроме того, обвинитель попросила суд взыскать с актера 500 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего водителя Виталия Захарова, защита которого требует 7,3 млн. Также она добавила, что следует полностью удовлетворить и иск вдовы, брата и младшего сына Захарова – те требуют с Ефремова по одному рублю.
Напомним, 3 сентября перед началом прений в суде Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП. Прокурор считает, что актер сделал это не искренне.
Вечером 8 июня пьяный Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого затем скончался в больнице.
Во время судебного слушания 5 августа актер не признал своей вины в ДТП, объяснив это тем, что ничего не помнит. На допросе 31 августа Ефремов снова заявил, что смутно помнит тот день и не уверен, что был в момент аварии за рулем.
Комментарии
цирк закончен, кони свободны?
Наверное число лет лишения свободы скинут (как бы не до условного), а за моральный ущерб накинут миллиончики.Время-деньги...
А, почему нет, пускай там в цирк играет, нам такие клоуны не нужны...
У нас в крае свои клоуны - тётка убившая на пешеходном переходе, хлопчик выскочивший со двора на Молодёжную и т.п...
Поселение.
3.09.2020 16:46
- гость -
Точно!
А эту тетку с фамилией на букву Ра даже прав не лишили.
За 3 погибших в таком же состоянии не дают 13 лет, а тут тем более
Правосудие не слепо, оно продажно.
Да пусть уже как-нибудь это шоу закончится- опротивело.
Карающий меч слепой продажной Фемиды,сверкнёт над головой поэта и гражданина.И отправит его на поселение.