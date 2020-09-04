Устранить дефицит. На окраине Барнаула построят два бизнес-центра

Региональный фонд имущества выставил на торги два участка для строительства бизнес-центров в Барнауле. Территории располагаются на окраине города, на ул. Власихинской, рядом с активно застраиваемыми жилыми кварталами. Ранее эксперты рынка отмечали: в этом районе сложилась острая нехватка коммерческой недвижимости.

Для трех кварталов

Первый участок находится на ул. Власихинской, 204, его площадь – более 3,1 га, а предназначен он для "строительства офисного центра, бизнес-центра". Стартовая цена продажи – 3,4 млн рублей. В документации к торгам сказано, что рельеф участка сложный. На нем расположена недостроенная напорная канализация, состоящая из двух трубопроводов. Также по участку проходит сеть водоотведения и ЛЭП.

Вторая территория, по адресу ул. Власихинская, 206, также имеет площадь 3,1 га и предназначена для строительства "офисников". Но стоимость земли чуть выше – 3,8 млн рублей. Это связано с тем, что на ней нет инженерных сетей и каких-либо строений.

Продаваемые земли располагаются в развивающемся районе города. Участки подходят вплотную к строящемуся микрорайону Времена города, а также граничат с кварталом 2012, который до конца года мэрия выставит на аукцион. Неподалеку от территорий находится и квартал "Норд". В нем одновременно строят 16 многоэтажек.

Однако пока ни одного офисного центра в этих трех кварталах нет. Ранее эксперты рассказали amic.ru: уже сейчас в спальных районах города наблюдается дефицит коммерческих помещений. Все чаще сюда переезжают арендаторы из центра города, которые устали от пробок и проблем с парковками, однако подобрать подходящие помещения не могут. Если продаваемые участки найдут покупателя, то жильцы как минимум трех микрорайонов буду обеспечены коммерческими площадями.

Мода на "офисники"

Сейчас в Индустриальном районе Барнаула возводят три бизнес-центра для продажи и сдачи площадей в аренду, еще один "офисник" в этом районе сдали летом 2020 года. В августе к возведению бизнес-центра приступили на ул. Челюскинцев. Но в ближайшие месяцы в городе могут начать строительство и других коммерческих объектов.

Еще в начале февраля 2020 года на градсовете в администрации города рассматривали проект ТВК на ул. Энтузиастов, 75. Архитекторы проект отклонили, отправив на доработку, но в июле заказчик представил обновленный вариант торгово-выставочного комплекса, который устроил специалистов. В двухэтажном здании, предположительно, разместятся автомастерская, магазин и помещения для сдачи в аренду.

Возведение многофункционального торгового центра планируют на ул. Солнечная Поляна, 36. Здание состоит из четырех этажей, имеет стеклянные фасады, выходящие на красные линии, оформлено в коричнево-белых тонах. Проект торгово-офисного центра барнаульские архитекторы одобрили еще осенью прошлого года, однако строительство так и не начали.

Также летом 2020 года администрация города разрешила построить торгово-офисный центр на пересечении Павловского тракта и ул. Шумакова. Вести работы будет собственник ТЦ "Лето", "Волна" и ТРЦ Galaxy, а также совладелец сети "Марии-Ра" Евгений Ракшин.