Устранить дефицит. На окраине Барнаула построят два бизнес-центра

Региональный фонд имущества выставил на торги два участка для строительства бизнес-центров в Барнауле. Территории располагаются на окраине города, на ул. Власихинской, рядом с активно застраиваемыми жилыми кварталами. Ранее эксперты рынка отмечали: в этом районе сложилась острая нехватка коммерческой недвижимости.
Для трех кварталов
Первый участок находится на ул. Власихинской, 204, его площадь – более 3,1 га, а предназначен он для "строительства офисного центра, бизнес-центра". Стартовая цена продажи – 3,4 млн рублей. В документации к торгам сказано, что рельеф участка сложный. На нем расположена недостроенная напорная канализация, состоящая из двух трубопроводов. Также по участку проходит сеть водоотведения и ЛЭП.
Вторая территория, по адресу ул. Власихинская, 206, также имеет площадь 3,1 га и предназначена для строительства "офисников". Но стоимость земли чуть выше – 3,8 млн рублей. Это связано с тем, что на ней нет инженерных сетей и каких-либо строений.
Продаваемые земли располагаются в развивающемся районе города. Участки подходят вплотную к строящемуся микрорайону Времена города, а также граничат с кварталом 2012, который до конца года мэрия выставит на аукцион. Неподалеку от территорий находится и квартал "Норд". В нем одновременно строят 16 многоэтажек.
Однако пока ни одного офисного центра в этих трех кварталах нет. Ранее эксперты рассказали amic.ru: уже сейчас в спальных районах города наблюдается дефицит коммерческих помещений. Все чаще сюда переезжают арендаторы из центра города, которые устали от пробок и проблем с парковками, однако подобрать подходящие помещения не могут. Если продаваемые участки найдут покупателя, то жильцы как минимум трех микрорайонов буду обеспечены коммерческими площадями.
Мода на "офисники"
Сейчас в Индустриальном районе Барнаула возводят три бизнес-центра для продажи и сдачи площадей в аренду, еще один "офисник" в этом районе сдали летом 2020 года. В августе к возведению бизнес-центра приступили на ул. Челюскинцев. Но в ближайшие месяцы в городе могут начать строительство и других коммерческих объектов.
Еще в начале февраля 2020 года на градсовете в администрации города рассматривали проект ТВК на ул. Энтузиастов, 75. Архитекторы проект отклонили, отправив на доработку, но в июле заказчик представил обновленный вариант торгово-выставочного комплекса, который устроил специалистов. В двухэтажном здании, предположительно, разместятся автомастерская, магазин и помещения для сдачи в аренду.
Возведение многофункционального торгового центра планируют на ул. Солнечная Поляна, 36. Здание состоит из четырех этажей, имеет стеклянные фасады, выходящие на красные линии, оформлено в коричнево-белых тонах. Проект торгово-офисного центра барнаульские архитекторы одобрили еще осенью прошлого года, однако строительство так и не начали.
Также летом 2020 года администрация города разрешила построить торгово-офисный центр на пересечении Павловского тракта и ул. Шумакова. Вести работы будет собственник ТЦ "Лето", "Волна" и ТРЦ Galaxy, а также совладелец сети "Марии-Ра" Евгений Ракшин.
Комментарии
Есть Бог на свете
Спрос говорите высокий на офисники в районе Адмирала вонючкина? Прямо представляю там утром на Власихинской такой движ хорошо одетых людей из числа офисного планктона, спешащих со стаканчиком ароматного кофе кто в отделение своего банка, кто в страховую или брокерскую компании, кто в представительство крупной айти-компании в Барнауле, кто в колцентр или бухцентр какой-нибудь. И центр города автоматически переносится на Власихинскую. Пять баллов за сценарий!
Экономика АК прёт в гору, офисов не хватает, вот это дааа.....
Прям почитаешь. а у нас, оказывается, бизнес прет. Только нормальной работы днем с огнем. Что ж за бинес такой?
Что ж за бинес такой?__________________Известно какой, аля рюс называется, в смысле купи-продай!!!!
На три квартала,два БЦ - супер.Wall street не иначе будет)
Интересно, почему местным анонимам не приходит в их анонимную голову мысль что например инженерный центр или IT компания или частная поликлиника это тоже формат офисной работы? И чем эти виды деятельности не удовлетворяют критериям "нормальной работы"? 21 век на дворе ребятки, времена рекордных надоев, чугунных чушек и прочих кубометров добытого угля ушли в прошлое.
почему местным анонимам не приходит в их анонимную голову мысль что например инженерный центр или IT компания или частная поликлиника это тоже формат офисной работы?
А ты, местный НЕ аноним, пробовал найти хорошую работу в IT-компании или частной поликлинике, или инженерном центре? Судя по всему , нет. А вот некоторые из здесь присутствующих пробовали, или их дети пробовали, или их родственники. Поэтому и вопрос , а где ж столько бизнесов в нашем АК для этих бизнес-центров?
4.09.2020 11:48
гость
Не только не пробовал, но и нашел и не я один.
4.09.2020 11:48
гость
Не только не пробовал, но и нашел и не я один.
Да не ври ты, в хорошей компании не сидят в сети по столько, по сколько ты сидишь, за хорошую зарплату и спрос большой. Если только тебе не платят за твои безграмотные комментарии и совершенно бездарное агитпросвещение.
у нас в Барнауле перебор с торговыми центрами, бизнес центрами, тур кластер так и прёт....туристов море плюнуть некуда, а работать негде......красота
Сидишь на 20-м этаже нового бизнес-центра на Власихинской весь такой крутой в костюме за 150 тысяч рублей на кресле за 200 тысяч рублей, попиваешь свежесваренный кофе с горячим круассаном (здесь же из пекарни), ощущаешь запах своего кожаного портфеля за 500 тысяч рублей и смотришь в даль через окно от пола до потолка: на трубы ТЭЦ, теплицы, домишки, на постройки какие-то неказистенькие и понимаешь - вот он успех, жизнь удалась !
4.09.2020 11:34
АБОРИГЕН
времена рекордных надоев, чугунных чушек и прочих кубометров добытого угля ушли в прошлое
Хаха, так значит поэтому в магазине на полках лежит СЫР ИЗ ПАЛЬМЫ, а в спортмастере чугунные гири КИТАЙСКИЕ?
И правильно! Пусть строят!
Чтобы офисный планктон не высовывался из своих задрищенских выселок и не засорял центр.