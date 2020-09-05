Власти Алтайского края проверили информацию о женщине, съевшей собаку из-за бедности

Власти поселка Зеленая Дубрава Рубцовского района и органы социальной защиты проверили информацию в отношении женщины, якобы съевшей собаку из-за бедности. Об этом amic.ru сообщили в правительстве Алтайского края.

Со слов председателя сельсовета Александра Воронина, сельчанка, которую местные жители обвиняют в издевательстве над животными, трудоспособного возраста и проживает с гражданским мужем. Мужчина работает по найму у местного фермера, а у женщины есть дополнительные заработки. Кроме того, на учете в органах соцзащиты семья не состояла, за социальной помощью не обращалась.

При этом жители Зеленой Дубравы утверждают, что женщина отличается крайней жестокостью и не ладит с соседями. Также известно, что в семье злоупотребляют алкоголем.

Ранее жители поселка Зеленая Дубрава рассказали о женщине, которая организовала у себя "приют" для собак, но на самом деле издевается над животными, забивая их молотком.

При этом возбуждать уголовное дело в полиции Рубцовского района, утверждают жители, не стали. Правоохранители якобы охарактеризовали действия женщины "средством выживания".

Позднее глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в Госдуме потребуют от прокуратуры провести проверку по факту отказа полиции возбуждать дело в отношении женщины.

Депутат отметил, что в парламенте заинтересовались, как местные власти допустили, что женщина дошла до такого состояния и по какой причине полиция не реагирует на преступление.

В дальнейшем в ГУ МВД по Алтайскому краю опровергли информацию об оправдании участковым действий сельчанки, которая съела собаку якобы из-за голода.