Власти Алтайского края проверили информацию о женщине, съевшей собаку из-за бедности

Власти поселка Зеленая Дубрава Рубцовского района и органы социальной защиты проверили информацию в отношении женщины, якобы съевшей собаку из-за бедности. Об этом amic.ru сообщили в правительстве Алтайского края.
Со слов председателя сельсовета Александра Воронина, сельчанка, которую местные жители обвиняют в издевательстве над животными, трудоспособного возраста и проживает с гражданским мужем. Мужчина работает по найму у местного фермера, а у женщины есть дополнительные заработки. Кроме того, на учете в органах соцзащиты семья не состояла, за социальной помощью не обращалась.
При этом жители Зеленой Дубравы утверждают, что женщина отличается крайней жестокостью и не ладит с соседями. Также известно, что в семье злоупотребляют алкоголем.
Ранее жители поселка Зеленая Дубрава рассказали о женщине, которая организовала у себя "приют" для собак, но на самом деле издевается над животными, забивая их молотком.
При этом возбуждать уголовное дело в полиции Рубцовского района, утверждают жители, не стали. Правоохранители якобы охарактеризовали действия женщины "средством выживания".
Позднее глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в Госдуме потребуют от прокуратуры провести проверку по факту отказа полиции возбуждать дело в отношении женщины.
Депутат отметил, что в парламенте заинтересовались, как местные власти допустили, что женщина дошла до такого состояния и по какой причине полиция не реагирует на преступление.
В дальнейшем в ГУ МВД по Алтайскому краю опровергли информацию об оправдании участковым действий сельчанки, которая съела собаку якобы из-за голода.
Комментарии
женщина отличается крайней жестокостью и не ладит с соседями. Также известно, что в семье злоупотребляют алкоголем.
Кто бы сомневался...
в Госдуме потребуют от прокуратуры провести проверку по факту отказа полиции возбуждать дело в отношении женщины.
И пусть справедливость восторжествует. Для всех субьектов этого кошмара.
Председатель сельсовета?
Они что в прошлое летали на машине времени??
Щас по-моему везде АДминистрции и главы в них, а не как раньше РАЙсполкомы и РАЙсоветы...
Второй день какая то "движуха" не понятно по какому поводу "государственного значения"...
а разве собак запрещено есть?
а разве собак запрещено есть?
Да. Это жестокое обращение с животными. А вот любопытных так вполне себе можно.
5.09.2020 10:25
любопытный
И вы тоже?..
Конечно не запрещено, ктому же, собачье мясо очень полезное.
проживает с гражданским мужем.
Таки и его зъист!
Любопытный, вы еще крыс, мышей попробуйте, в некоторых странах уплетают за милую душу.
в дурку то увозите эту каргалыгу и закалывайте до овоща. а в аду для этой старой мрази отдельный котел будет
Народ от безделия спивается. Собак всегда ели больные лёгкими.
Собак всегда ели больные лёгкими
Ну мало ли дураков!
Свиней и коров, значит это не жестоко, а собак жестоко.
Пусть сожрет всех бездомных псин, город чище будет.