Российская телеведущая Ирена Понарошку отдыхает в Горном Алтае. Об этом она рассказала подписчикам в сториз на своей странице в Instagram.

На отдых она отправилась с подругой Ксенией Безуглой, которая также известна в сфере журналистики.

Девушки прибыли в Усть-Коксинский район самолетом из Горно-Алтайска, а затем отправились "на самый край Алтая".

Туристки остановились в кемпинге на берегу реки Кучерлы. Там они попробовали местную кухню, приняли участие в сплаве и любовались красотой природы.

"Везде на удивление чисто. Никаких куч мусора от туристов. Берега, леса, поляны, обочины дорог – везде идеальная первозданная чистота, как будто только что прошел масштабный субботник", – восхитилась телеведущая.

Как уже писал amic.ru, ранее известная российская телеведущая Юлия Барановская в своем аккаунте в Instagram также поделилась фото из Горного Алтая, где она побывала вместе с детьми. А заслуженный артист России Данила Козловский предпочел отдохнуть в Белокурихе.

В середине августа выбрала в качестве места отдыха Алтай политик, экономист, бывший кандидат в президенты Ирина Хакамада, а в начале сентября – звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич.