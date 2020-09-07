Российская телеведущая Ирена Понарошку отдыхает в Горном Алтае. Об этом она рассказала подписчикам в сториз на своей странице в Instagram.
На отдых она отправилась с подругой Ксенией Безуглой, которая также известна в сфере журналистики.
Девушки прибыли в Усть-Коксинский район самолетом из Горно-Алтайска, а затем отправились "на самый край Алтая".
Туристки остановились в кемпинге на берегу реки Кучерлы. Там они попробовали местную кухню, приняли участие в сплаве и любовались красотой природы.
"Везде на удивление чисто. Никаких куч мусора от туристов. Берега, леса, поляны, обочины дорог – везде идеальная первозданная чистота, как будто только что прошел масштабный субботник", – восхитилась телеведущая.
Как уже писал amic.ru, ранее известная российская телеведущая Юлия Барановская в своем аккаунте в Instagram также поделилась фото из Горного Алтая, где она побывала вместе с детьми. А заслуженный артист России Данила Козловский предпочел отдохнуть в Белокурихе.
В середине августа выбрала в качестве места отдыха Алтай политик, экономист, бывший кандидат в президенты Ирина Хакамада, а в начале сентября – звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич.
Комментарии
понаехали тут
Понавезут нам московских ковидл...
да ещё и субсидируют полеты всяких ковидл
Всегда удивляли люди пишущие под подобными новостями - "кто это?" Удивлялся, типа как можно об этом человеке не слышать. А тут прочёл новость и первая мысль "Кто это?", зачем мне про её отдых знать?