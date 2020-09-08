Актер Михаил Ефремов поехал на оглашение приговора без вещей

Михаил Ефремов без вещей отправился в Пресненский суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП, пишет РИА "Новости". В руках у актера была только папка с документами.

Напомним, что во вторник, 8 сентября, судья должна огласить приговор Ефремову. Если срок будет реальным, то артиста возьмут под стражу в зале.

Как передает источник, сейчас около здания припаркованы автобусы полиции, дежурят дополнительные наряды. Вокруг суда собралось множество журналистов. Акции поддерживающих или осуждающих актера людей не начались.

Как ранее сообщал amic.ru, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию со смертельным исходом в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.

3 сентября Ефремов признал в суде свою вину. Прокурор запросила для актера 11 лет колонии общего режима.