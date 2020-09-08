Актер Михаил Ефремов поехал на оглашение приговора без вещей

Михаил Ефремов без вещей отправился в Пресненский суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП, пишет РИА "Новости". В руках у актера была только папка с документами.
Напомним, что во вторник, 8 сентября, судья должна огласить приговор Ефремову. Если срок будет реальным, то артиста возьмут под стражу в зале.
Как передает источник, сейчас около здания припаркованы автобусы полиции, дежурят дополнительные наряды. Вокруг суда собралось множество журналистов. Акции поддерживающих или осуждающих актера людей не начались.
Как ранее сообщал amic.ru, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию со смертельным исходом в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.
3 сентября Ефремов признал в суде свою вину. Прокурор запросила для актера 11 лет колонии общего режима.
Комментарии
8 лет будет сидеть
какая противная рожа-позор отца
Актер Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы. Об этом во вторник, 8 сентября, со ссылкой на судью Пресненского суда Москвы Елену Абрамову сообщает ТАСС.
За рулем не был и все на себя взял.
Платошкин тоже сознается в терроризме?
В робе будет ходить.
ну, пьют на воле кенты и с подругами спят?
Хоспиди... принесут одинокие старые девы либералки...и панталоны и пирожки