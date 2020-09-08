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Новости

Актер Михаил Ефремов поехал на оглашение приговора без вещей

, ИА "Амител"
Если артисту дадут реальный срок, под стражу его возьмут в зале суда
Фото: prov-telegraf.ru

Фото: prov-telegraf.ru

Михаил Ефремов без вещей отправился в Пресненский суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП, пишет РИА "Новости". В руках у актера была только папка с документами.

Напомним, что во вторник, 8 сентября, судья должна огласить приговор Ефремову. Если срок будет реальным, то артиста возьмут под стражу в зале.

Как передает источник, сейчас около здания припаркованы автобусы полиции, дежурят дополнительные наряды. Вокруг суда собралось множество журналистов. Акции поддерживающих или осуждающих актера людей не начались.

Как ранее сообщал amic.ru, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию со смертельным исходом в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.

3 сентября Ефремов признал в суде свою вину. Прокурор запросила для актера 11 лет колонии общего режима.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.09.2020 15:27
гостьЯ

8 лет будет сидеть

8.09.2020 15:31
- гость -

какая противная рожа-позор отца

8.09.2020 15:46
- гость -

Актер Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы. Об этом во вторник, 8 сентября, со ссылкой на судью Пресненского суда Москвы Елену Абрамову сообщает ТАСС.

8.09.2020 15:49
- гость -

За рулем не был и все на себя взял.

8.09.2020 15:50
- гость -

Платошкин тоже сознается в терроризме?

8.09.2020 15:52
- гость -

В робе будет ходить.

8.09.2020 15:56
- гость -

ну, пьют на воле кенты и с подругами спят?

8.09.2020 16:24
- гость -

Хоспиди... принесут одинокие старые девы либералки...и панталоны и пирожки

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