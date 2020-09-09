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"Купите нас, пожалуйста". Малоизвестный застройщик возведет высотный дом за "Политехом"

, ИА "Амител"
Девелопер планирует в будущем застроить весь микрорайон
Проект ЖК 'Изумрудный' на ул. Песчаной, 19, от 'СтройМонолит' / Фото: amic.ru

Проект ЖК "Изумрудный" на ул. Песчаной, 19, от "СтройМонолит" / Фото: amic.ru

Компания "СтройМонолит" планирует возвести в частном секторе за Алтайским техническим университетом высотный дом. Сейчас застройщик обратился в городской комитет по архитектуре, чтобы изменить назначение земельного участка, на котором, возможно, уже в 2021 году начнутся работы. Компания рассчитывает, что в будущем сможет застроить не только эту территорию, но и весь микрорайон. 

Застроить микрорайон

Еще в 2018 году группа компаний "Вектор" построила на ул. Песчаной, 19, десятиэтажный жилой комплекс "Изумрудный". Застройщик рассчитывал, что рядом появятся и другие дома, поэтому приобрел три участка у частных собственников, рассказал amic.ru источник, приближенный к компании. Год назад девелопер купил еще землю и объединил все четыре территории в одну с адресом: переулок Трудовой, 28а.

В начале сентября застройщик ООО "СтройМонолит", входящий в ГК "Вектор", подал документы в мэрию, чтобы изменить вид разрешенного использования земли. Пока, по данным публичной кадастровой карты, на участке площадью 0,2 га можно строить только индивидуальные дома.

"Сейчас идут общественные обсуждения по изменению назначения земли. Если все пройдет успешно, она будет предназначена для "многоэтажной жилой застройки". Это уже полдела. Когда построят этот ЖК, станет понятно, как дальше развивать район. Владельцы частных домов этому только рады. Они готовы отдать участки под застройку. Уже с улицы Кирова люди звонили, говорят: "Купите нас, пожалуйста, дома все разваливаются, мы готовы продаваться", – рассказал источник.

Итоги общественных обсуждений по участку в пер. Трудовом, 28а, станут известны в конце сентября. Если они пройдут в пользу компании, застройщик будет должен сделать проект и получить разрешение на строительство. Поэтому не исключено, что работы по строительству начнутся лишь в следующем году.

"Обские" планы

Микрорайон, в котором планируется строительство ЖК (ул. Кирова – ул. Песчаная – пер. Трудовой), еще с 1937 года включили в проект Обского бульвара. Этот район должен был соединить административно-деловой центр города – площадь Сахарова – с берегом реки Оби.

В 1980-х годах в городе построили только начало Обского бульвара – от пр. Ленина до пр. Комсомольского (площадь Ветеранов). Однако затем проект забуксовал: необходимо было провести берегоукрепление Оби и выкупить частные дома, но денег у города на такие работы не было.

В 2006 году архитекторы подготовили новый проект, по которому на Обском бульваре должны были появиться четырехъярусные подземные парковки под дорогой, высотные дома необычной архитектуры с видом на пойму реки и огромный храм с видом на здание правительства. Общая площадь застройки – 40 га. Однако и этот план отправили в архив: ни у города, ни у частных застройщиков не нашлось средств и смелости, чтобы выкупать и расселять такую огромную территорию.

Пока мэрия не дает четкого ответа, что будет с Обским бульваром: чиновники прямо не заявляли, что "похоронили" проект, но и шагов к его реализации не делают. Между тем жители частного сектора, которые уже десятки лет ждут расселения, охотно соглашаются на предложения застройщиков и продают свои участки.

"Высотки" по всему городу

Сейчас в Барнауле ведется подготовка сразу к нескольким крупным точечным проектам. В начале сентября 2020 года стало известно, что в краевой столице начнется строительство высотного дома на пр. Красноармейском, 61б.

Этот участок принадлежал компании "Алтайэнергожилстрой". Застройщик до 2012 года готовил территорию для работы, представил несколько проектов ЖК, однако затем продал землю компании "Строй Инвест", которая возведет на территории 25-этажный дом.  

Высотки построят и в квартале напротив фитнес-клуба "Магис". Глава города Вячеслав Франк 3 сентября подписал постановления о проведении аукционов по продаже двух участков на ул. Взлетной. На них можно построить 20-30 тысяч квадратных метров жилья. Это примерно три-четыре 18-этажных дома – почти тысяча квартир.  

Новый ЖК появится и на Павловском тракте, 60б, недалеко от транспортной развязки с улицей Малахова. Участок выкупила компания "Алгоритм", которая уже начала готовиться к стройке: на территорию, по словам очевидцев, завезена строительная техника, а рабочие приступают к разбору старых зданий.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.09.2020 10:14
- гость -

там столько сараюшек налеплено и прописано по 20 человек
есть и хорошие дома, есть брошеные развалюхи без собственника

9.09.2020 10:44
- гость -

высотный дом за "Политехом"

Микрорайон, в котором планируется строительство ЖК (ул. Кирова – ул. Песчаная – пер. Трудовой)
Неправильно пишут господа писаки.
Надо писать - напротив дворца спорта.


9.09.2020 10:56
- гость -

видимо за военноой кафедрой

9.09.2020 11:04
- гость -

Продолжается "огородное" строительство. 0,2 га - это деревенский огород. Будет стоять очередной "чемодан" без какой либо инфраструктуры. Общежитие.

9.09.2020 11:05
- гость -

9.09.2020 10:56
- гость -
видимо за военноой кафедрой
Нуда! И за "Медом" напротив морга.

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