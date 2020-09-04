"Исправить ошибки генплана". Два ЖК построят рядом со спортклубом "Магис" в Барнауле

Администрация Барнаула планирует отдать под высотное строительство два крупных участка в Индустриальном районе города. Сейчас мэрия готовит документы на территории и скоро выставит земли на аукцион. Застройщики Барнаула уверены, что интерес к участкам будет высоким, ведь они находятся в густонаселенном районе, среди развитой инфраструктуры. Однако земли на ул. Взлетной – далеко не единственные, которые мэрия планирует отдать под застройку. Компании отмечают: им известно, что у города "припасены" еще несколько участков, которые администрация также выставит на торги в ближайшие месяцы.
"Потенциально интересны"
1 сентября глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановления о проведении аукционов по продаже двух участков на ул. Взлетной. Они располагаются напротив фитнес-клуба "Магис". Площадь первого участка (Взлетная, 2г) – один гектар, а его кадастровая стоимость, по информации публичной кадастровой карты, составляет 49,2 млн рублей. Стоимость земли определяли в конце августа 2020 года.
Второй участок (Взлетная, 2д) – больше. Его площадь – свыше полутора гектаров, а кадастровая стоимость – 75,2 млн рублей. Оба участка предназначены под высотное строительство и за них мэрия может получить почти 125 млн рублей. Однако девелоперы предполагают, что продать участки администрация может намного дороже, ведь интерес к ним, скорее всего, будет высокий.
"Застройщики, прежде чем покупать участки, оценивают множество параметров. Это локация, возможности для проживания, транспортная схема, дороги, наличие инженерных коммуникаций, объектов соцкультбыта, чтобы люди могли сходить в магазин, ребятишек отправить в школу, детский сад. Эти территории потенциально интересны", – сообщил amic.ru заместитель гендиректора ИСК "Союз" Александр Мишустин.
По его оценкам, на обоих участках можно построить 20-30 тысяч квадратных метров жилья. Это примерно три-четыре 18-этажных дома – почти тысяча квартир.
Найдут еще "парочку"
Александр Мишустин отмечает: участки на Взлетной появились "не просто так". Сейчас город совместно с управлением Росреестра готовит список территорий, подходящих для жилищного строительства.
"У Росреестра было задание от правительства провести ревизию всех земель. Сейчас администрация Барнаула рассматривает эти участки и планирует выставить их на аукцион. Будем смотреть, где они "выскочат", – говорит Мишустин.
А "выскочат" новые участки под застройку, скорее всего, на окраине Барнаула, уверен исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов. И речь идет не только о квартале 2012, который администрация города планирует выставить на торги до конца года, но и о других землях.
"Я знаю, что таких участков, как на ул. Взлетной, в городе готовят намного больше. Их теоретически можно использовать для строительства. Эти участки находятся в основном на окраине Барнаула. Там еще есть куда развиваться. Из-за некорректного составления генерального плана Барнаула они оказались вне видимости, вне поля зрения застройщиков. Но каких-то весомых оснований, чтобы не застраивать эти территории, нет", – отмечает он.
Генеральный план Барнаула, принятый в августе 2019 года, застройщики считают неудачным. Документ не дает возводить жилье в стороне аэропорта, на Правобережном тракте, в исторической части Барнаула. С проспектов Ленинского, Социалистического, Комсомольского и Красноармейского, улиц Молодежная и Челюскинцев будут постепенно переносить промпредприятия и склады. Но на освободившихся площадях хотят стоить не жилье, а коммерческие и социальные объекты. Девелоперам предлагают работать только на Потоке, на ул. Советской Армии, где нужно сносить аварийные дома, а также в частном секторе.
В Росреестре корреспонденту amic.ru подтвердили: в городе действительного проводится "ревизия" всех земельных участков. Если территория больше 50 соток, у нее нет никаких обременений, то управление совместно с мэрией включают ее в список потенциальных к застройке территорий.
"Документ готовят совместно с городом, мы советуемся с администрацией, нет ли у нее каких-то планов на участок. Вдруг территорию, которую мы предлагаем отдать под жилье, они хотят отвести под рекреационные зоны. Поэтому мы совместно принимаем решение, чтобы внести участок в реестр", – сообщили в ведомстве.
В управлении отказались раскрывать информацию, сколько уже земель включено список. Однако отметили: работать над ним будут примерно до конца года.
"Данный перечень – не "застывший", он постоянно обновляется. Участки можно как включать, так и исключать из него. Реестр актуализируется ежемесячно, даже раз в две недели. Нередко в него попадают земли, на которых когда-то были промышленные предприятия. Сейчас они ликвидированы, поэтому назначение территории можно смело менять – с промышленных предприятий под жилую застройку", – отметили в Росреестре.
"Как грибы искать"
Застройщики города считают, что появление списка участков под застройку – положительная динамика. До этого времени компании сами искали земли, предлагали провести аукцион или выкупали территории у частников. Однако кардинально земельную проблему такой список все равно не решает, считает Вячеслав Ширшов.
"Проблема с землей в Барнауле стоит остро. Это ведь ненормально, когда участок стоит 75 млн рублей. Такие суммы потом накладываются на стоимость строительства. И если территорий было бы больше, до такого уровня цены бы не поднимались. Да и при тех мощностях, которые сегодня есть у застройщиков-лидеров, участков в городе мало", – считает Ширшов.
По его мнению, сейчас поиск земель в городе похож на сбор грибов.
"Человек идет, видит гриб, срезает. Но за ним следом идет второй человек и тоже находит грибы, а затем и третий. Вот так и в Барнауле ищут участки. Вроде бы проанализировали район, выделили все возможные участки под застройку. Но потом смотрят повторно и видят, что можно эту землю отдать девелоперам, и эту, и ту. Сколько нам предложат еще таких участков – никто не знает", – говорит строитель.
Барнаульские застройщики уверены, что администрация города сама заинтересована в том, чтобы обеспечить девелоперов землей. Если у компаний не будет свободных участков для работы, они пойдут на застроенные территории – в частный сектор и аварийные кварталы, как и предполагает генплан. Но девелоперы давно говорят, что не могут работать там без помощи мэрии: чтобы регулировать процесс сноса и расселения, необходимы местные программы и законы. А пока их нет (и появятся ли они вообще), администрация делает все возможное, чтобы "занять" компании и оттянуть работу в застроенных микрорайонах.
Комментарии
Вы издеваетесь??? В квартале 2000 и так много жильцов, мест в садике и школе 132 просто не хватит! пусть оставят хоть немного зеленых участков в районе, всё застроить готовы((( опять очередную коробку строят у церкви на Взлётной, кому нужны эти ваши тц? Понятно, что наш район с развитой инфраструктурой, только вряд ли его жители хотят, чтобы еще там человейники воткнули!
И так по утрам в центр на работу часами добираешься, особенно зимой. Скоро совсем как в Москве будем по 3-4 часа в пробках стоять. Строить строят, а про загруженность дорог надо одновременно решать вопрос!!!!
Понятно, что наш район с развитой инфраструктурой
ШТА?????
давно ли обилие ТЦ на квадратный метр площади района, забитые машинами все пятачки, минимум ОТ, узкие улочки стали признаками развитой инфраструктуры?
4.09.2020 07:50
Анна
Кто вы такие что бы с вами считаться?! Проблемы индейцев шерифа не касаются деточка.
7:50 За зелеными участками ухаживать надо и деньги тратить на содержание. А так, воткнули коробку в 22 этажа, асфальтом территорию закатали, и за всем этим следит частная управляющая компания. Администрации абсолютно не выгодно общественные территории развивать.
Строительная мафия, не? Про строительную мафию последние расследования Навального кстате.
вчера центр ныл, сегодня выселки заныли))))
вчера центр ныл, сегодня выселки заныли))))
Скоро жить будем как в Гонконге, из окна одной 25-этажки смотреть в окна другой 25-этажки, что в центре, что на выселках, территория России не позволяет же. Только зарплаты останутся как в Алтайском крае.
есть же просторные города в россии
возьмите самару красноярск...
красивейшие набережные, простор в проспектах, но тут же....
даже приезжие гворят- ну както у вас налеплено скворечников среди хрущеб и красивых старинных зданий.....