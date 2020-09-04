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"Исправить ошибки генплана". Два ЖК построят рядом со спортклубом "Магис" в Барнауле

, ИА "Амител"
Сейчас участки, где планируется строительство, готовят к торгам
Строительство ЖК в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительство ЖК в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Администрация Барнаула планирует отдать под высотное строительство два крупных участка в Индустриальном районе города. Сейчас мэрия готовит документы на территории и скоро выставит земли на аукцион. Застройщики Барнаула уверены, что интерес к участкам будет высоким, ведь они находятся в густонаселенном районе, среди развитой инфраструктуры. Однако земли на ул. Взлетной – далеко не единственные, которые мэрия планирует отдать под застройку. Компании отмечают: им известно, что у города "припасены" еще несколько участков, которые администрация также выставит на торги в ближайшие месяцы.

"Потенциально интересны"

1 сентября глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановления о проведении аукционов по продаже двух участков на ул. Взлетной. Они располагаются напротив фитнес-клуба "Магис". Площадь первого участка (Взлетная, 2г) – один гектар, а его кадастровая стоимость, по информации публичной кадастровой карты, составляет 49,2 млн рублей. Стоимость земли определяли в конце августа 2020 года.

Второй участок (Взлетная, 2д) – больше. Его площадь – свыше полутора гектаров, а кадастровая стоимость – 75,2 млн рублей. Оба участка предназначены под высотное строительство и за них мэрия может получить почти 125 млн рублей. Однако девелоперы предполагают, что продать участки администрация может намного дороже, ведь интерес к ним, скорее всего, будет высокий.

"Застройщики, прежде чем покупать участки, оценивают множество параметров. Это локация, возможности для проживания, транспортная схема, дороги, наличие инженерных коммуникаций, объектов соцкультбыта, чтобы люди могли сходить в магазин, ребятишек отправить в школу, детский сад. Эти территории потенциально интересны", – сообщил amic.ru заместитель гендиректора ИСК "Союз" Александр Мишустин.

По его оценкам, на обоих участках можно построить 20-30 тысяч квадратных метров жилья. Это примерно три-четыре 18-этажных дома – почти тысяча квартир.  

Найдут еще "парочку"

Александр Мишустин отмечает: участки на Взлетной появились "не просто так". Сейчас город совместно с управлением Росреестра готовит список территорий, подходящих для жилищного строительства.

"У Росреестра было задание от правительства провести ревизию всех земель. Сейчас администрация Барнаула рассматривает эти участки и планирует выставить их на аукцион. Будем смотреть, где они "выскочат", – говорит Мишустин.

А "выскочат" новые участки под застройку, скорее всего, на окраине Барнаула, уверен исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов. И речь идет не только о квартале 2012, который администрация города планирует выставить на торги до конца года, но и о других землях.

"Я знаю, что таких участков, как на ул. Взлетной, в городе готовят намного больше. Их теоретически можно использовать для строительства. Эти участки находятся в основном на окраине Барнаула. Там еще есть куда развиваться. Из-за некорректного составления генерального плана Барнаула они оказались вне видимости, вне поля зрения застройщиков. Но каких-то весомых оснований, чтобы не застраивать эти территории, нет", – отмечает он.

Генеральный план Барнаула, принятый в августе 2019 года, застройщики считают неудачным. Документ не дает возводить жилье в стороне аэропорта, на Правобережном тракте, в исторической части Барнаула. С проспектов Ленинского, Социалистического, Комсомольского и Красноармейского, улиц Молодежная и Челюскинцев будут постепенно переносить промпредприятия и склады. Но на освободившихся площадях хотят стоить не жилье, а коммерческие и социальные объекты. Девелоперам предлагают работать только на Потоке, на ул. Советской Армии, где нужно сносить аварийные дома, а также в частном секторе.

В Росреестре корреспонденту amic.ru подтвердили: в городе действительного проводится "ревизия" всех земельных участков. Если территория больше 50 соток, у нее нет никаких обременений, то управление совместно с мэрией включают ее в список потенциальных к застройке территорий.

"Документ готовят совместно с городом, мы советуемся с администрацией, нет ли у нее каких-то планов на участок. Вдруг территорию, которую мы предлагаем отдать под жилье, они хотят отвести под рекреационные зоны. Поэтому мы совместно принимаем решение, чтобы внести участок в реестр", – сообщили в ведомстве.

В управлении отказались раскрывать информацию, сколько уже земель включено список. Однако отметили: работать над ним будут примерно до конца года.

"Данный перечень – не "застывший", он постоянно обновляется. Участки можно как включать, так и исключать из него. Реестр актуализируется ежемесячно, даже раз в две недели. Нередко в него попадают земли, на которых когда-то были промышленные предприятия. Сейчас они ликвидированы, поэтому назначение территории можно смело менять – с промышленных предприятий под жилую застройку", – отметили в Росреестре.

"Как грибы искать"

Застройщики города считают, что появление списка участков под застройку – положительная динамика. До этого времени компании сами искали земли, предлагали провести аукцион или выкупали территории у частников. Однако кардинально земельную проблему такой список все равно не решает, считает Вячеслав Ширшов.

"Проблема с землей в Барнауле стоит остро. Это ведь ненормально, когда участок стоит 75 млн рублей. Такие суммы потом накладываются на стоимость строительства. И если территорий было бы больше, до такого уровня цены бы не поднимались. Да и при тех мощностях, которые сегодня есть у застройщиков-лидеров, участков в городе мало", – считает Ширшов.

По его мнению, сейчас поиск земель в городе похож на сбор грибов.

"Человек идет, видит гриб, срезает. Но за ним следом идет второй человек и тоже находит грибы, а затем и третий. Вот так и в Барнауле ищут участки. Вроде бы проанализировали район, выделили все возможные участки под застройку. Но потом смотрят повторно и видят, что можно эту землю отдать девелоперам, и эту, и ту. Сколько нам предложат еще таких участков – никто не знает", – говорит строитель.

Барнаульские застройщики уверены, что администрация города сама заинтересована в том, чтобы обеспечить девелоперов землей. Если у компаний не будет свободных участков для работы, они пойдут на застроенные территории – в частный сектор и аварийные кварталы, как и предполагает генплан. Но девелоперы давно говорят, что не могут работать там без помощи мэрии: чтобы регулировать процесс сноса и расселения, необходимы местные программы и законы. А пока их нет (и появятся ли они вообще), администрация делает все возможное, чтобы "занять" компании и оттянуть работу в застроенных микрорайонах.  

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

4.09.2020 07:50
Анна

Вы издеваетесь??? В квартале 2000 и так много жильцов, мест в садике и школе 132 просто не хватит! пусть оставят хоть немного зеленых участков в районе, всё застроить готовы((( опять очередную коробку строят у церкви на Взлётной, кому нужны эти ваши тц? Понятно, что наш район с развитой инфраструктурой, только вряд ли его жители хотят, чтобы еще там человейники воткнули!

4.09.2020 08:00
Татьяна

И так по утрам в центр на работу часами добираешься, особенно зимой. Скоро совсем как в Москве будем по 3-4 часа в пробках стоять. Строить строят, а про загруженность дорог надо одновременно решать вопрос!!!!

4.09.2020 08:01
- гость -

Понятно, что наш район с развитой инфраструктурой

ШТА?????

давно ли обилие ТЦ на квадратный метр площади района, забитые машинами все пятачки, минимум ОТ, узкие улочки стали признаками развитой инфраструктуры?

4.09.2020 08:04
- гость -

4.09.2020 07:50
Анна
Кто вы такие что бы с вами считаться?! Проблемы индейцев шерифа не касаются деточка.

4.09.2020 08:08
- гость -

7:50 За зелеными участками ухаживать надо и деньги тратить на содержание. А так, воткнули коробку в 22 этажа, асфальтом территорию закатали, и за всем этим следит частная управляющая компания. Администрации абсолютно не выгодно общественные территории развивать.

4.09.2020 08:47
месный

Строительная мафия, не? Про строительную мафию последние расследования Навального кстате.

4.09.2020 09:15
- гость -

вчера центр ныл, сегодня выселки заныли))))

4.09.2020 09:23
гость

вчера центр ныл, сегодня выселки заныли))))

Скоро жить будем как в Гонконге, из окна одной 25-этажки смотреть в окна другой 25-этажки, что в центре, что на выселках, территория России не позволяет же. Только зарплаты останутся как в Алтайском крае.

4.09.2020 09:31
- гость -

есть же просторные города в россии
возьмите самару красноярск...
красивейшие набережные, простор в проспектах, но тут же....
даже приезжие гворят- ну както у вас налеплено скворечников среди хрущеб и красивых старинных зданий.....

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