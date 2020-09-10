"Не опаснее, чем в Сочи". Алтайские туристы боятся, но летят в "ковидную" Турцию

Многие туристы из Алтайского края, которые хотели отдохнуть осенью в Турции, сейчас меняют свои планы. Они опасаются, что из-за второй волны пандемии, объявленной в стране, границы закроют, и туристы не смогут вернуться на родину. Руководители турагентств Барнаула говорят, что это ограничения в Турции действительно заставляют некоторых горожан отложить поездки, однако пока массовых отказов и перебронирований нет. Как и свободных путевок вплоть до конца сентября. Amic.ru выяснил, с какими сложностями все-таки могут столкнуться алтайские туристы на отдыхе в Турции и почему российские курорты выиграли "туристическую" войну.

Слишком много "но"

Жительница Барнаула Екатерина начала планировать отдых в Турции с конца июля, когда стало известно об открытии этой страны. Отпуск девушка взяла на октябрь и в сентябре начала искать тур. Однако информация о второй волне коронавируса на турецком побережье заставила Екатерину отказаться от планов.

2 сентября 2020 года министерство здравоохранения Турции заявило о втором пике эпидемии. 8 сентября 2020 года власти страны приняли решение о введении повсеместного масочного режима. Запрещается находиться без маски в общественных местах, на улицах, в парках, садах, пляжах, на работе. Также власти запретили ездить стоя в общественном транспорте и усилили контроль в заведениях общепита.

"Я решила, что, наверное, не полечу. Во всяком случае, подумаю еще до октября. Страшно, из-за того что некоторые страховые компании говорят: "Заболели – будете изолированы на 14 дней в номере отеля". Но ведь кто-то должен приносить медикаменты, еду. Кто это будет делать для меня? Я хотела лететь одна. Кроме того, дополнительное проживание, питание придется оплачивать. Страховщики обещают, что компенсируют все расходы, но это может произойти, например, через год", – говорит Екатерина.

Девушка отмечает, что она не успела купить путевку, поэтому теперь ей не придется перебронировать или отменять тур. Сейчас Екатерина думает об отдыхе в Сочи. Ее подруге из Омска повезло меньше: девушка вместе с мамой, которой почти 70 лет, купили путевки в Турцию до пандемии. Их вылет был назначен на май, но был отменен. Женщины решили перенести тур на конец сентября.

"Сейчас они говорят, что им страшно. Мама подруги в возрасте, поэтому попадает в группу риска. Они долго думали, лететь или нет. Но затянули с решением: оператор заявил, что отменить и перенести тур уже нельзя. Говорят: "Будем бояться, но лететь". Кстати, у них сократилось время отдыха. В мае они должны были лететь через Москву, теперь пересадка будет в Казани, и один день "пропал": должно было быть девять ночей, а будет восемь", – отмечает Екатерина.

Ушли в "тишину"

Однако случай Екатерины, скорее, исключение, и российских туристов мало что может остановить от запланированного отдыха. В барнаульских турагентствах отмечают, что запросы на полеты в Турцию, несмотря на вторую волну, все-таки есть. Правда, большинство туристов с "ковидными" путевками (вылеты по ним были запланированы с середины марта по середину августа) все еще находятся в режиме ожидания и пока не приняли решение, когда полетят за границу.

"Туроператоры разрешают подумать до 31 марта следующего года. До этой даты нужно дать ответ: меняют ли туристы направление или оставляют старое, когда именно летят. Возможно, пока многих пугают условия перелета. Если в самолете рядом окажется кто-то больной, туриста найдут и отправят на карантин", – говорит руководитель турфирмы "Система" Наталья Гребенникова.

По ее словам, сейчас всех туристов, которые приобрели путевки на апрель-июль, можно разделить на три лагеря:

"Первые – молчат. Мы им направляем всю информацию, но они не отвечают, выжидают, выбирают. Вторая категория – люди, которые уже перенесли отдых на 2021 год и ждут. Третьи – хотят любыми способами вернуть деньги. Иногда туроператоры возвращают, если же этого не происходит, люди идут в суд".

Руководитель турагентства считает, что перебронирование выгодно для тех отдыхающих, которые полностью выкупили тур. Если же за путевку внесена лишь половина суммы, то придется оплатить не только вторую половину, но еще 20-30%.

"Мы считаем, что сезон-2021 будет дороже на 20%, чем 2020. И это понятно: курс евро растет, цены растут. У нас есть туристы, которые купили путевку за 100 тыс. рублей, но внесли только 50 тыс. В 2021 году им придется доплатить не 50, а 80 тыс. рублей. Такая ситуация только у тех, кто выкупил тур не в полном объеме", – отмечает Наталья.

Сейчас многие турагентства, по ее словам, вообще с опаской относятся к осеннему отдыху в Турции. Если россиянин окажется на карантине, то у компаний будут лишние проблемы.

"В пандемию именно мы – турагентства – оказались на передовой. Туроператоры молчали, офисы не работали, а мы должны были вести переговоры. Не хочется, чтобы такая ситуация повторилась", – говорит Гребенникова.

Осенний фаворит

Всех алтайских туристов, которые приобрели путевки за границу до пандемии, туроператоры делят на две группы. Первые – купили туры на май-июль, когда страны, в том числе Турция, были закрыты. Сейчас эти отдыхающие выжидают и переносят вылеты на 2021 год, отмечает руководитель турфирмы "Глэм-Тур" Ольга Ришко. Вторая группа – те, кто купил туры на осень. И вот 80% из них откладывать отдых не планируют, собирают чемоданы и летят в Турцию. По словам Ольги Ришко, сейчас поступают заявки и от новых туристов.

"Спрос есть, до конца сентября свободных туров нет. Прямой самолет в Турцию раз в два дня летит из Новосибирска, и всегда он полный. Много туристов уже вернулись с отдыха, они говорят, в этом году в стране открылось 40% отелей, но все они работают качественно. Ведется обработка багажа по прилету, качественная уборка номеров. У каждого отеля есть ковидные паспорта, они должны соблюдать все условия для защиты отдыхающих. Масочный режим никого не пугал и не пугает, сейчас в Турции не опаснее, чем в Сочи, Крыму и Белокурихе. Наши барнаульские туристы еженедельно возвращаются из Турции и очень довольны сервисом, морем и мерами безопасности", – подчеркивает Ольга.

По ее словам, когда открыли Турцию, для российских туристов это стало отдушиной. Курорты юга страны сейчас переполнены.

"Турция остается фаворитом бронирования на сентябрь-ноябрь, стоимость путевок сравнима с российскими направлениями. И пока цены довольно приемлемые. Например, есть тур на десять дней на двоих в пятизвездочном отеле по системе "все включено". Стоит он 102 тыс. рублей. В Сочи за эту цену сервис хуже", – отмечает Ольга Ришко.

Вместо Антальи Анапа

Однако, несмотря на "плохой сервис", жители Алтайского края все равно едут в Сочи, Крым, Анапу и на другие черноморские курорты. Они открылись раньше Турции, а потому, считает Наталья Гребенникова, "оттянули" на себя большую часть туристического потока.

"Многие уже успели отдохнуть на российских курортах, поэтому вряд ли полетят за границу. Летом у туристов были популярны Крым, Сочи, Абхазия, а также Алтай, Калининград, Санкт-Петербург, Москва. Востребованность этих направлений выросла на 50%. У многих туроператоров, кстати, приемлемые цены на российские курорты. 1 сентября мы бронировали тур в Сочи. Трехзвездочный отель, завтраки, страховка, трансфер – за все 42 тыс. рублей за неделю на двоих. Возможно, туроператор так завлекает туристов", – говорит Наталья.

По словам Ольги Ришко, около 30% туристов перебронировали "пандемийные" туры с заграничного направления на российское.

"В результате курорты оказались загружены на 100%, а отели – переполнены", – отмечает она.

Президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Александра Томашевич соглашается: спрос на российские направления высокий, поток большой, многие туристы полетели не только на юг, но и на Камчатку, Алтай. Однако этот спрос объясняется только закрытием заграничных направлений, но никак не ростом качества внутреннего туризма. Она отмечает, что с открытием Турции интерес к этому направлению все-таки перетянул часть потока. Им воспользовались туристы, которые не смогли улететь в другие открытые страны.

"Отказы единичны. Люди приходят, выбирают между направлениями, смотрят цены, условия, необходимые требования по предоставлению документов, по возвращению в России. Для кого-то это становится ограничением для отдыха, для кого-то нет. Но вот когда открыли Арабские эмираты, Египет и Мальдивы, спрос на эти направления был, однако страны предъявляли очень высокие требования к туристам, Турция гораздо лояльнее", – говорит Александра Томашевич.

Барнаульские турагентства считают, что до конца года ситуация в турсфере вряд ли изменится: будут востребованы путевки и на российские курорты, и в Турцию, сезон в которой, в отличие от Сочи и Крыма, длится до середины ноября. Однако специалисты уверены, если Турцию все-таки вновь закроют для россиян, проблем с транспортировкой "заблокированных" путешественников быть не должно: турагентства решили вопросы с их "эвакуацией" весной, решат и осенью.