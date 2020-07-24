Туроператоры уже открыли бронирование поездок в Турцию

Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию, с которой Россия с 1 августа возобновит авиасообщение. Об этом информируют на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Купить тур в Турцию можно прямо сейчас. Туроператоры уже открыли бронирование", – сказано в пресс-релизе.
Уточняется, что в первой декаде августа перелеты будут осуществляться со стыковкой в Стамбуле, а с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью.
Напомним, что сегодня стало известно о том, что с 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение. Первоначально будут доступны рейсы в Турцию, Танзанию и Великобританию. Однако в дальнейшем список стран будет увеличен.
Комментарии