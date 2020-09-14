Меню в школьных столовых Барнаула скорректируют 15 сентября

Горячее питание барнаульских школьников после многочисленных жалоб скорректировали, сообщает пресс-служба мэрии. В частности, в меню добавят новые гарниры.
"С 15 сентября запускается новый вариант меню, в котором будут предусмотрены такие блюда, как творожная запеканка, биточки из курицы, сосиски, – уточнила зампредседателя городского комитета по образованию Наталья Михальчук. – При этом в приоритете на завтрак остается молочная каша".
В течение двух недель представители городской администрации будут наблюдать за ситуацией с питанием. По истечении этого срока власти примут решение, оставить все как есть или внести еще какие-то изменения.
Точную информацию о рационе питания школьников можно получить на сайте образовательной организации, в которой учатся дети, напомнили в комитете.
Как ранее сообщил amic.ru, с 1 сентября все школьники начальных классов в Алтайском крае обеспечены бесплатными горячими обедами. Всего в регионе насчитывается порядка 119 тысяч учащихся первых-четвертых классов.
Возмущение части родителей вызвал тот факт, что первую смену кормят кашами, в то время как вторая получает полный набор: суп, второе и компот.
Руководитель комбината школьного питания "Глобус" Евгений Скурлатов объяснил, что такое меню разрабатывал Московский институт отраслевого питания.
Комментарии
Вообще-то далеко не все дети в этом возрасте едят молочную кашу, так что большинство так называемых завтраков уйдут в помойку, а дети останутся голодными. Во-вторых, дети завтракают дома перед выходом в школу, а после второго-третьего урока это уже не завтрак, а скорей - ранний обед. И он должен быть полноценным! Потому что с момента пробуждения прошло уже часа три-четыре, и все это время школьник интенсивно работал, а впереди у него еще как минимум два-три урока и час-полтора обязательной внеурочки.
Костенку своего посадите на завтрак из молочной кашки, умники! Он же любит по школьным столовкам шататься - вот и проведите на нем эксперимент, выживет или нет на тарелке каши на порошковом молоке. А детей оставьте уже в покое и кормите как следует!
14.09.2020 13:52
- гость -
Трудно, однако, до чиновников достучаться! Уперлись в эту кашу...
"Костенку своего посадите на завтрак из молочной кашки, умники! Он же любит по школьным столовкам шататься " о а то я думал что он так разрумянился последнее время. Справный такой
14.09.2020 14:09
Гость
Да скорее это нездоровый румянец, аллергия на школьное питание.
Слушайте, но вот разве можно так издеваться над нашими детьми?
Дети уже не малыши в детском саду. Было же все на своих местах. За что платишь, то и получаешь. Малоимущим шла субсидия на питание. В чем была проблема?
И все же понимают, что проблемы не было. Но 350 млн. шли мимо "ручонок".
ага, им каша реально вперлась везде, бедные третью неделю не спят, все про нее