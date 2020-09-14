Меню в школьных столовых Барнаула скорректируют 15 сентября

Горячее питание барнаульских школьников после многочисленных жалоб скорректировали, сообщает пресс-служба мэрии. В частности, в меню добавят новые гарниры.

"С 15 сентября запускается новый вариант меню, в котором будут предусмотрены такие блюда, как творожная запеканка, биточки из курицы, сосиски, – уточнила зампредседателя городского комитета по образованию Наталья Михальчук. – При этом в приоритете на завтрак остается молочная каша".

В течение двух недель представители городской администрации будут наблюдать за ситуацией с питанием. По истечении этого срока власти примут решение, оставить все как есть или внести еще какие-то изменения.

Точную информацию о рационе питания школьников можно получить на сайте образовательной организации, в которой учатся дети, напомнили в комитете.

Как ранее сообщил amic.ru, с 1 сентября все школьники начальных классов в Алтайском крае обеспечены бесплатными горячими обедами. Всего в регионе насчитывается порядка 119 тысяч учащихся первых-четвертых классов.

Возмущение части родителей вызвал тот факт, что первую смену кормят кашами, в то время как вторая получает полный набор: суп, второе и компот.

Руководитель комбината школьного питания "Глобус" Евгений Скурлатов объяснил, что такое меню разрабатывал Московский институт отраслевого питания.