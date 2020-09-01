Родителям учеников 1-4 классов барнаульских школ не придется оплачивать услуги по накрыванию столов. Об этом во время линейки, посвященной Дню знаний, в школе № 55 рассказал глава города Вячеслав Франк.
Как уже сообщал amic.ru, в соответствии с поручением президента Владимира Путина в Барнауле к новому учебному году приняли меры для обеспечения бесплатного горячего питания учащихся. Однако часть расходов, например, накрывание столов, все равно ложилось на плечи родителей. Теперь же этого делать им не придется.
"В городском бюджете предусмотрены средства на оплату за накрывание столов в столовой для учащихся 1-4 классов. Ежемесячно это составит порядка 1,5 млн рублей", – заявил Франк.
Напомним, что с 2 сентября около 37 тысяч барнаульских младшеклассников будут получать бесплатное горячее питание.
Комментарии
вот это я понимаю расценочки
Прямо таки мэрии? Чего чепуху то писать? Или городской бюджет у нас мэрия наполняет?
наполняют, еще как наполняют. Счас налоги по старой схеме по максимум крутанут, а потом распределят на достройку музеев и театров какому нибудь почетному строителю города. а тут копейки 1, 5 ляма в месяц
А Франк то - молодец!!! Зря его критикуют. Потихоньку может и город преобразится
Барнаульским младшеклассникам будут накрывать столы за счет мэрии
А кто автор этого заголовка?
Откуда такая неграмотность?
Младшеклассники будут получать питание за счет налогов , собранных с народа.
Мэрия что из личного кармана скинулась им?
Мэрия из того же кармана кушает, но гораздо сытнее чем народ наполняющий карман.
1.09.2020 12:38
гость
Не любите вы себя,г-н Франк,всего 3 восклицательных знака поставили.
Маску на глаза и попер подписывать акты!
И савинцев с сынком молодец и франк
А Франк то - молодец!!! Зря его критикуют. Потихоньку может и город преобразится
А он то каким боком? не его эта заслуга вовсе
все за счет средств налогоплательщиков, а не за счет государства, мэрии и т.д. За все платит народ
Да пусть лучше на детей потратят, чем остановки с улицами от вируса "обрабатывают"
кто питание организовывает ? опять комбинат?
так это те же яйца только в левой руке))))
Это не питание за счёт бюджета! НАКРЫВАНИЕ! 2 рубля в день с ребёнка. Никогда не понимала этой странной статьи расходов. Сотрудникам столовой з/п платит не школа, а родители!!! Что за бред?
ну и заголовок, ащущения что работники мэрии из зарплат скидываются
Вот это прорыа
А раньше с урока отправляли двоих с класса накрыть столы, 25 порций поставить на стол, ничего сложного, бесплатно, и дети были рады с урока на 5 минут раньше уйти, и приучали к труду, хоть чуть чуть.
1.09.2020 14:21
СССР
Вы сейчас пишете про совковых рабов! Меня дедушка учит, что дети свободных людей ничего не должны уметь делать своими руками!!!
даже попу вытирать?