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Новости

Барнаульским младшеклассникам будут накрывать столы за счет мэрии

, ИА "Амител"
Раньше за эту услугу платили родители
Фото: 9111.ru

Фото: 9111.ru

Родителям учеников 1-4 классов барнаульских школ не придется оплачивать услуги по накрыванию столов. Об этом во время линейки, посвященной Дню знаний, в школе № 55 рассказал глава города Вячеслав Франк.

Как уже сообщал amic.ru, в соответствии с поручением президента Владимира Путина в Барнауле к новому учебному году приняли меры для обеспечения бесплатного горячего питания учащихся. Однако часть расходов, например, накрывание столов, все равно ложилось на плечи родителей. Теперь же этого делать им не придется.

"В городском бюджете предусмотрены средства на оплату за накрывание столов в столовой для учащихся 1-4 классов. Ежемесячно это составит порядка 1,5 млн рублей", – заявил Франк.

Напомним, что с 2 сентября около 37 тысяч барнаульских младшеклассников будут получать бесплатное горячее питание.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

1.09.2020 12:24
- гость -

вот это я понимаю расценочки

1.09.2020 12:28
- гость -

Прямо таки мэрии? Чего чепуху то писать? Или городской бюджет у нас мэрия наполняет?

1.09.2020 12:34
- гость -

наполняют, еще как наполняют. Счас налоги по старой схеме по максимум крутанут, а потом распределят на достройку музеев и театров какому нибудь почетному строителю города. а тут копейки 1, 5 ляма в месяц

1.09.2020 12:38
гость

А Франк то - молодец!!! Зря его критикуют. Потихоньку может и город преобразится

1.09.2020 12:40
- гость -

Барнаульским младшеклассникам будут накрывать столы за счет мэрии

А кто автор этого заголовка?
Откуда такая неграмотность?
Младшеклассники будут получать питание за счет налогов , собранных с народа.
Мэрия что из личного кармана скинулась им?

1.09.2020 12:44
- гость -

Мэрия из того же кармана кушает, но гораздо сытнее чем народ наполняющий карман.

1.09.2020 12:47
Гость

1.09.2020 12:38
гость
Не любите вы себя,г-н Франк,всего 3 восклицательных знака поставили.

1.09.2020 12:51
12:38

Маску на глаза и попер подписывать акты!

1.09.2020 12:51
- гость -

И савинцев с сынком молодец и франк

1.09.2020 12:53
- гость -

А Франк то - молодец!!! Зря его критикуют. Потихоньку может и город преобразится



А он то каким боком? не его эта заслуга вовсе

1.09.2020 12:58
гость

все за счет средств налогоплательщиков, а не за счет государства, мэрии и т.д. За все платит народ

1.09.2020 13:01
- гость -

Да пусть лучше на детей потратят, чем остановки с улицами от вируса "обрабатывают"

1.09.2020 13:23
- гость -

кто питание организовывает ? опять комбинат?
так это те же яйца только в левой руке))))

1.09.2020 13:29
- гость -

Это не питание за счёт бюджета! НАКРЫВАНИЕ! 2 рубля в день с ребёнка. Никогда не понимала этой странной статьи расходов. Сотрудникам столовой з/п платит не школа, а родители!!! Что за бред?

1.09.2020 13:33
гость

ну и заголовок, ащущения что работники мэрии из зарплат скидываются

1.09.2020 13:35
- гость -

Вот это прорыа

1.09.2020 14:21
СССР

А раньше с урока отправляли двоих с класса накрыть столы, 25 порций поставить на стол, ничего сложного, бесплатно, и дети были рады с урока на 5 минут раньше уйти, и приучали к труду, хоть чуть чуть.

1.09.2020 14:25
внук CALIBRа


1.09.2020 14:21
СССР



Вы сейчас пишете про совковых рабов! Меня дедушка учит, что дети свободных людей ничего не должны уметь делать своими руками!!!

1.09.2020 14:27
- гость -

даже попу вытирать?

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