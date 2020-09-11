В завтраки барнаульских школьников после жалоб добавят сосиски

Меню первой смены в школах Барнаула вскоре изменится, заверил "Вести Алтай" руководитель комбината школьного питания "Глобус" Евгений Скурлатов.

По его словам, в ближайшее время на бесплатный завтрак вместе с кашей будут давать сосиски.

"Удалось отстоять некоторые мясные изделия, в том числе сосиски. Потому что дети их охотно едят, и дома они их видят. И, наверное, логично, чтобы с гречневой кашей была сосиска", – заявил Скурлатов.

Он уточнил, что меню разрабатывал Московский институт отраслевого питания. И по оценкам специалистов, рацион учеников на завтрак и обед должен быть различным. Поэтому, согласно рекомендациям специалистов, первой смене все-таки придется питаться кашами.

Ранее amic.ru писал, что первые бесплатные обеды в барнаульских школах вызвали вопросы у родителей. Особенно у тех, чьи дети учатся в разные смены. Учеников первой смены на завтрак кормят кашами, творожными запеканками и бутербродами с сыром и маслом.

Детям, которые посещают образовательное учреждение во вторую смену, повезло намного больше. В их рационе на обед первое (суп), второе (гуляш, рыба, фрикадельки и так далее) и компот.

Комитет по образованию Барнаула ответил на жалобы родителей о качестве бесплатного школьного питания. Чиновники заверили журналистов, что рацион питания детей станет разнообразнее и вкуснее. Это планируют сделать за счет усовершенствования технологии приготовления гарниров.