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В завтраки барнаульских школьников после жалоб добавят сосиски

, ИА "Амител"
Директор комбината школьного питания объяснил, почему нельзя кормить одинаково первую и вторую смену
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Меню первой смены в школах Барнаула вскоре изменится, заверил "Вести Алтай" руководитель комбината школьного питания "Глобус" Евгений Скурлатов.

По его словам, в ближайшее время на бесплатный завтрак вместе с кашей будут давать сосиски.

"Удалось отстоять некоторые мясные изделия, в том числе сосиски. Потому что дети их охотно едят, и дома они их видят. И, наверное, логично, чтобы с гречневой кашей была сосиска", – заявил Скурлатов.

Он уточнил, что меню разрабатывал Московский институт отраслевого питания. И по оценкам специалистов, рацион учеников на завтрак и обед должен быть различным. Поэтому, согласно рекомендациям специалистов, первой смене все-таки придется питаться кашами.

Ранее amic.ru писал, что первые бесплатные обеды в барнаульских школах вызвали вопросы у родителей. Особенно у тех, чьи дети учатся в разные смены. Учеников первой смены на завтрак кормят кашами, творожными запеканками и бутербродами с сыром и маслом.

Детям, которые посещают образовательное учреждение во вторую смену, повезло намного больше. В их рационе на обед первое (суп), второе (гуляш, рыба, фрикадельки и так далее) и компот.

Комитет по образованию Барнаула ответил на жалобы родителей о качестве бесплатного школьного питания. Чиновники заверили журналистов, что рацион питания детей станет разнообразнее и вкуснее. Это планируют сделать за счет усовершенствования технологии приготовления гарниров.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.09.2020 10:41
- гость -

мясные изделия, в том числе сосиски

???

11.09.2020 10:44
- гость -

Вот вам и здоровое питание - сосиски

11.09.2020 10:45
да уж

не было бесплатного питания - не было жалоб. Сделали бесплатное питание - появились...

11.09.2020 10:47
- гость -

Котлет ослепить то чего мешает?
По себестоимости дешевле

11.09.2020 10:51
- гость -

1. Творожных запеканок пока что на бесплатном питании не было. При платном питании запеканки давали часто.
2. Вчера первый раз дали мясную тефтельку - ура!
3. Сосиски должны быть качественные, от ХОРОШИХ производителей, но, вообще-то это НЕ здоровое питание.

11.09.2020 10:53
A1isa

зачем вообще кормить в школе? дома что ли не кормят? ну взял бутерброд с собой и хватит

11.09.2020 10:57
- гость -

11.09.2020 10:45
да уж
Жалоб не было, потому что и сумма, на которую кормили, была больше при платном питании. Соответственно и больше продуктов включали в меню.
Учитывая, что цены постоянно растут, а на бесплатное питании заложена мЕньшая сумма, вот и результат в первые дни учебного года - каши с чаем и куском хлеба (якобы сбалансированное здоровое питание!) Отсутствие жалоб было бы удивительным.
P.S. Надеюсь все же на улучшение питания. Посмотрим.

11.09.2020 10:59
- гость -

11.09.2020 10:53
A1isa

Начните с себя, берите с собой бутерброд - вам точно хватит! А растущему организму - нет!

11.09.2020 11:00
- гость -

Дети не должны завтракать мясом. Так ребенок завтракает в 7.20 утра, а после 4 урока, это уже обед, а не завтрак!

11.09.2020 11:01
- гость -

"Сосиски должны быть качественные" Это фантастика. Качественные сосиски существуют только в теории.

11.09.2020 11:05
A1isa


11.09.2020 10:59
- гость -

никогда в школе не ела и не померла

11.09.2020 11:10
Ada

гостю 11.01
Так я тоже об этом же пишу, за что же мне минусы ставят?

11.09.2020 11:13
- гость -

"никогда в школе не ела и не померла" Нас в советской школе кормили в 10 (если меня память не подводит). Был какой-нибудь суп... гречка, рис, горох, перловка или картофельное пюре и гуляш, котлета, печень или рыба. Многие из моих одноклассников уже умерли. Неужели из-за мяса на завтрак?

11.09.2020 11:15
- гость -

Свежие фрукты-овощи а не мертвое мясо

11.09.2020 11:16
Светлана

Так называемый завтрак моего сына наступает в 11-15, это уже не завтрак, а полноценный обед. Завтракает он в 7 часов утра как раз кашей. Сосиски - это полный маразм, наверное, так сделает Глобус в качестве издевательского ответа на обоснованные жалобы родителей. То есть кто-то где-то счёл манную размазню на завтрак полезной пищей? А как же завтрак съешь сам?

11.09.2020 11:20
- гость -

Что все привязались к этим сосискам? Можно подумать дома никто никогда не дает детям сосиски и сам не жрет. Прям все такие правильные.

11.09.2020 11:30
- гость -

Да то что чиновники издеваются на детьми. Подписались кормить бесплатно, так будьте уж любезны предоставить вкусную, питательную и полезную пищу.

11.09.2020 11:34
- гость -

11.09.2020 11:20
- гость -
Что все привязались к этим сосискам? Можно подумать дома никто никогда не дает детям сосиски и сам не жрет. Прям все такие правильные.

будете удивлены, но большинство действительно не дают сосиски, потому что, сейчас такие сосиски... за любую цену, что проще приготовить что-то самому из куска мяса.

11.09.2020 11:34
Гость

11.09.2020 11:20
- гость -
"Потому что дети их охотно едят, и дома они их видят." (из речи Скурлатова)
Главное слово в тексте- "видят".

11.09.2020 11:38
- гость -

1.09.2020 11:34
- гость -
11.09.2020 11:20
- гость -
Что все привязались к этим сосискам? Можно подумать дома никто никогда не дает детям сосиски и сам не жрет. Прям все такие правильные.


Оставьте при себе свои гастрономические пристрастия в виде дошика с сосиской). Не нужно много денег, чтобы кормить ребенка более-менее полезной пищей, исключая полуфабрикаты и колбасные изделия.

11.09.2020 11:40
- гость -

Ну вот прям в жизни никогда ни разу не давали?

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