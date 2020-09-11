В завтраки барнаульских школьников после жалоб добавят сосиски

Меню первой смены в школах Барнаула вскоре изменится, заверил "Вести Алтай" руководитель комбината школьного питания "Глобус" Евгений Скурлатов.
По его словам, в ближайшее время на бесплатный завтрак вместе с кашей будут давать сосиски.
"Удалось отстоять некоторые мясные изделия, в том числе сосиски. Потому что дети их охотно едят, и дома они их видят. И, наверное, логично, чтобы с гречневой кашей была сосиска", – заявил Скурлатов.
Он уточнил, что меню разрабатывал Московский институт отраслевого питания. И по оценкам специалистов, рацион учеников на завтрак и обед должен быть различным. Поэтому, согласно рекомендациям специалистов, первой смене все-таки придется питаться кашами.
Ранее amic.ru писал, что первые бесплатные обеды в барнаульских школах вызвали вопросы у родителей. Особенно у тех, чьи дети учатся в разные смены. Учеников первой смены на завтрак кормят кашами, творожными запеканками и бутербродами с сыром и маслом.
Детям, которые посещают образовательное учреждение во вторую смену, повезло намного больше. В их рационе на обед первое (суп), второе (гуляш, рыба, фрикадельки и так далее) и компот.
Комитет по образованию Барнаула ответил на жалобы родителей о качестве бесплатного школьного питания. Чиновники заверили журналистов, что рацион питания детей станет разнообразнее и вкуснее. Это планируют сделать за счет усовершенствования технологии приготовления гарниров.
Комментарии
мясные изделия, в том числе сосиски
???
Вот вам и здоровое питание - сосиски
не было бесплатного питания - не было жалоб. Сделали бесплатное питание - появились...
Котлет ослепить то чего мешает?
По себестоимости дешевле
1. Творожных запеканок пока что на бесплатном питании не было. При платном питании запеканки давали часто.
2. Вчера первый раз дали мясную тефтельку - ура!
3. Сосиски должны быть качественные, от ХОРОШИХ производителей, но, вообще-то это НЕ здоровое питание.
зачем вообще кормить в школе? дома что ли не кормят? ну взял бутерброд с собой и хватит
11.09.2020 10:45
да уж
Жалоб не было, потому что и сумма, на которую кормили, была больше при платном питании. Соответственно и больше продуктов включали в меню.
Учитывая, что цены постоянно растут, а на бесплатное питании заложена мЕньшая сумма, вот и результат в первые дни учебного года - каши с чаем и куском хлеба (якобы сбалансированное здоровое питание!) Отсутствие жалоб было бы удивительным.
P.S. Надеюсь все же на улучшение питания. Посмотрим.
11.09.2020 10:53
A1isa
Начните с себя, берите с собой бутерброд - вам точно хватит! А растущему организму - нет!
Дети не должны завтракать мясом. Так ребенок завтракает в 7.20 утра, а после 4 урока, это уже обед, а не завтрак!
"Сосиски должны быть качественные" Это фантастика. Качественные сосиски существуют только в теории.
11.09.2020 10:59
- гость -
никогда в школе не ела и не померла
гостю 11.01
Так я тоже об этом же пишу, за что же мне минусы ставят?
"никогда в школе не ела и не померла" Нас в советской школе кормили в 10 (если меня память не подводит). Был какой-нибудь суп... гречка, рис, горох, перловка или картофельное пюре и гуляш, котлета, печень или рыба. Многие из моих одноклассников уже умерли. Неужели из-за мяса на завтрак?
Свежие фрукты-овощи а не мертвое мясо
Так называемый завтрак моего сына наступает в 11-15, это уже не завтрак, а полноценный обед. Завтракает он в 7 часов утра как раз кашей. Сосиски - это полный маразм, наверное, так сделает Глобус в качестве издевательского ответа на обоснованные жалобы родителей. То есть кто-то где-то счёл манную размазню на завтрак полезной пищей? А как же завтрак съешь сам?
Что все привязались к этим сосискам? Можно подумать дома никто никогда не дает детям сосиски и сам не жрет. Прям все такие правильные.
Да то что чиновники издеваются на детьми. Подписались кормить бесплатно, так будьте уж любезны предоставить вкусную, питательную и полезную пищу.
11.09.2020 11:20
- гость -
Что все привязались к этим сосискам? Можно подумать дома никто никогда не дает детям сосиски и сам не жрет. Прям все такие правильные.
будете удивлены, но большинство действительно не дают сосиски, потому что, сейчас такие сосиски... за любую цену, что проще приготовить что-то самому из куска мяса.
11.09.2020 11:20
- гость -
"Потому что дети их охотно едят, и дома они их видят." (из речи Скурлатова)
Главное слово в тексте- "видят".
1.09.2020 11:34
- гость -
11.09.2020 11:20
- гость -
Что все привязались к этим сосискам? Можно подумать дома никто никогда не дает детям сосиски и сам не жрет. Прям все такие правильные.
Оставьте при себе свои гастрономические пристрастия в виде дошика с сосиской). Не нужно много денег, чтобы кормить ребенка более-менее полезной пищей, исключая полуфабрикаты и колбасные изделия.
Ну вот прям в жизни никогда ни разу не давали?