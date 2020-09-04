"А шницель где?" Почему барнаульских детей на завтрак бесплатно кормят только кашей

В новом учебном году в школах Алтайского края ввели бесплатное горячее питание для учеников первых-четвертых классов. На эти цели из федерального бюджета региону выделили 350 миллионов рублей. Но родители школьников недовольны. Утверждают, что якобы когда с них собирали деньги, меню было куда разнообразнее. Кроме того, непонятно, почему детей первой и второй смен кормят совершенно по-разному. 4 сентября комиссия, в составе которой были чиновники от мэрии, Роспотребнадзора и журналисты, побывали в школе № 1 и проверили, как кормят барнаульских детей на федеральные деньги.
"А где шницель?"
Первые бесплатные обеды в барнаульских школах вызвали вопросы у родителей. Особенно у тех, чьи дети учатся в разные смены. Учеников первой смены на завтрак кормят кашами, творожными запеканками и бутербродами с сыром и маслом. Детям, которые посещают образовательное учреждение во вторую, повезло намного больше. В их рационе на обед все, как у героя фильма "Операция Ы": первое (суп), второе (не шашлык, конечно, но гуляш, рыба, фрикадельки и так далее) и компот.
По словам директора комбината школьного питания "Глобус" Евгения Скурлатова, чья организация кормит большую часть учеников в городе, за три дня ему позвонили десятки родителей. Всех интересует, почему вторую смену кормят более сытными продуктами. Оказалось все очень просто: в первой смене дети получают завтрак, а во второй – полноценный обед. Школьное меню разрабатывал Московский институт отраслевого питания. Специалисты пришли к выводу, что на завтрак дети должны есть именно молочные каши и запеканки, а не супы и мясо.
"Цель – научить детей питаться правильно. Многие привыкли есть на завтрак более тяжелые и сытные продукты. Мне на днях звонила мама одного из учеников школы и спросила: "А где шницель на завтрак?" Мы столько лет ждали, чтобы питание для учеников первых-четвертных классов было бесплатным, а теперь родители недовольны. Хотят кормить детей пельменями. Но если ребенок хочет быть здоровым – нужно приучать его есть на завтрак каши. Признаюсь, что в будущем меню могут и пересмотреть. Сейчас мы активно мониторим, какие блюда больше нравятся детям", – отметил Евгений Скурлатов.
Сейчас "Глобус" совместно с родителями и педагогами решают, какие блюда в последующем требуют замены или доработки.
Каша – на завтрак, а мясо – на обед
Начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елена Боброва рассказала, что специалисты при составлении меню учитывают потребности ребенка в белках, жирах, углеводах и энергии. Но и это не все: учитывается даже время года. Например, зимой детскому организму требуется больше овощей и мяса.
Елена Боброва также подчеркивает, что еда для детей должна быть здоровой и сбалансированной. На завтрак лучше подавать именно кашу, без которой, согласно пословице, даже мужика не накормишь.
"Завтрак должен быть легким. Обед же – больше сытным. При этом под запретом жареное, пироги, пиццы, пельмени. Дети питаются в школе так же, как и дома. Мало кто из детей рано утром ест супы, котлеты, поэтому на завтрак решено кормить именно кашами. Это должен быть сбалансированный рацион, обеспечивающий физиологическое развитие молодого организма", – отметила представитель Роспотребнадзора.
Рацион питания для школьников составляют на две недели вперед. Меню находится в открытом доступе на сайте комитета по образованию города и на сайтах школ. А потому любой родитель сам может убедиться, чем именно будут кормить его ребенка в этот день. В ведомстве уверяют: морить голодом детей никто не будет. Надежда Боброва сочла, что в будущем меню на завтрак могут разбавить мясными и рыбными блюдами.
"Не надо шуметь"
Председатель городской родительской общественности Жанна Михайлина отметила, что многие семьи годами мечтали, чтобы не платить взносы, а теперь же, наоборот, недовольны. По словам женщины, в каждой школе есть инициативная группа родителей, которая может прийти в учебное заведение, встретиться с руководством, попросить показать столовую, попробовать блюда.
"Мы – родители – всегда возмущались, когда с нас брали деньги. Теперь кормят бесплатно. И все равно возмущаемся. Не надо шуметь. Бесплатные завтраки – подарок для наших детей. А если есть у родителей вопросы, то всегда можно обратиться к руководству школы. А не возмущаться меню в соцсетях", – сказала Михайлина.
Кстати, овощное рагу и какао, которое на завтрак ребятишкам давали в школе № 1, попробовали председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль и руководитель Общественной палаты города Петр Фризен. Последний, к слову, отведав несколько ложек, признался, что в его детстве в школе так вкусно не кормили.
Сколько детей бесплатно едят в Барнауле?
37 тысяч человек. Это на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Бесплатное питание детей в 2020 году в Барнауле обойдется в 144 миллиона рублей. По решению главы города Вячеслава Франка выделено дополнительно 6,5 млн рублей на оплату услуги накрывания столов для детей. Раньше эта услуга оплачивалась родителями.
Комментарии
а у нас платно но все равно каша
фризен не помнит что вчера то было, не то что в детстве)))
вообще надо или кусок сыра плюсом или яйцо.
оптимальный завтрак
бурда из кабачков
сделайте как было раньше, только второе блюдо и для 1 и для 2 смены.
Оптимально каша/картофель/макароны+мясное что то
после 2 урока уже не завтрак. кашу ребенок и дома поест
4.09.2020 15:34
- гость -
Да, Вы абсолютно правы. Но в тексте так и написано, кормят кашами, творожными запеканками и бутербродами с сыром и маслом. Скорее всего, каша + бутерброд с сыром и маслом, на другой день творожная запеканка + бутерброд.
я не поняла, а где каша на снимке?
кабачком хлебушком и какавой сыт не будешь
4.09.2020 15:42
- гость -на снимке ни каши ни бутера ни мацла ни сыра
побывал в школе № 1
в 103 аналогичная бурда была. а вчера манка похожая на ******** (самоцензура)
а в среду сухая (как песок в пустыне) гречка. второклассников кормят после первого урока. хотя даже в прошлом году кормили позднее
Только о еде и думают. Ненасытные родители и их детки. Дети и так уже толстые и неуклюжие. А вы еще все их пичкаете. Ужас.
Вы прям сразу захотели чтобы блюда из мишленовского ресторана привезли. Скажите спасибо, что хоть так накормили. А вкусы у всех разные и понятно что не все по утрам кашей наедается и не все с утра мясо едят. Мой вообще с утра не ест, только с уроков приходит и ест.
Логичнее сделать онлайн заказ в приложении, пусть даже на неделю. Каждый проставил что хочет на завтрак и когда, и все довольны
4.09.2020 15:54
Читатель
Ненасытные родители
Обрадовались халяве, а получилось как у Черномырдина)
В этот раз Вова даже и не обманул. Обещал бесплатное горячее питание школьникам - и дал его. Оно горячее? Да. Бесплатное? Да! Всё без обмана.
хорошее предложение готовить для двух смен одинаковое второе- мясное с гарниром.
только для первой еще бутер или булочка, а для второй плюсом суп.
4.09.2020 15:56
- гость -
никто и не говорит что вкусы разные. где белковая пища???
все дети едят котлеты .
делайте фарш и вперед
с макаронами, с пюре, с гречкой, "с манной кашей две сосиски"