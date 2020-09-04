"А шницель где?" Почему барнаульских детей на завтрак бесплатно кормят только кашей

В новом учебном году в школах Алтайского края ввели бесплатное горячее питание для учеников первых-четвертых классов. На эти цели из федерального бюджета региону выделили 350 миллионов рублей. Но родители школьников недовольны. Утверждают, что якобы когда с них собирали деньги, меню было куда разнообразнее. Кроме того, непонятно, почему детей первой и второй смен кормят совершенно по-разному. 4 сентября комиссия, в составе которой были чиновники от мэрии, Роспотребнадзора и журналисты, побывали в школе № 1 и проверили, как кормят барнаульских детей на федеральные деньги.

"А где шницель?"

Первые бесплатные обеды в барнаульских школах вызвали вопросы у родителей. Особенно у тех, чьи дети учатся в разные смены. Учеников первой смены на завтрак кормят кашами, творожными запеканками и бутербродами с сыром и маслом. Детям, которые посещают образовательное учреждение во вторую, повезло намного больше. В их рационе на обед все, как у героя фильма "Операция Ы": первое (суп), второе (не шашлык, конечно, но гуляш, рыба, фрикадельки и так далее) и компот.

По словам директора комбината школьного питания "Глобус" Евгения Скурлатова, чья организация кормит большую часть учеников в городе, за три дня ему позвонили десятки родителей. Всех интересует, почему вторую смену кормят более сытными продуктами. Оказалось все очень просто: в первой смене дети получают завтрак, а во второй – полноценный обед. Школьное меню разрабатывал Московский институт отраслевого питания. Специалисты пришли к выводу, что на завтрак дети должны есть именно молочные каши и запеканки, а не супы и мясо.

"Цель – научить детей питаться правильно. Многие привыкли есть на завтрак более тяжелые и сытные продукты. Мне на днях звонила мама одного из учеников школы и спросила: "А где шницель на завтрак?" Мы столько лет ждали, чтобы питание для учеников первых-четвертных классов было бесплатным, а теперь родители недовольны. Хотят кормить детей пельменями. Но если ребенок хочет быть здоровым – нужно приучать его есть на завтрак каши. Признаюсь, что в будущем меню могут и пересмотреть. Сейчас мы активно мониторим, какие блюда больше нравятся детям", – отметил Евгений Скурлатов.

Сейчас "Глобус" совместно с родителями и педагогами решают, какие блюда в последующем требуют замены или доработки.

Каша – на завтрак, а мясо – на обед

Начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елена Боброва рассказала, что специалисты при составлении меню учитывают потребности ребенка в белках, жирах, углеводах и энергии. Но и это не все: учитывается даже время года. Например, зимой детскому организму требуется больше овощей и мяса.

Елена Боброва также подчеркивает, что еда для детей должна быть здоровой и сбалансированной. На завтрак лучше подавать именно кашу, без которой, согласно пословице, даже мужика не накормишь.

"Завтрак должен быть легким. Обед же – больше сытным. При этом под запретом жареное, пироги, пиццы, пельмени. Дети питаются в школе так же, как и дома. Мало кто из детей рано утром ест супы, котлеты, поэтому на завтрак решено кормить именно кашами. Это должен быть сбалансированный рацион, обеспечивающий физиологическое развитие молодого организма", – отметила представитель Роспотребнадзора.

Рацион питания для школьников составляют на две недели вперед. Меню находится в открытом доступе на сайте комитета по образованию города и на сайтах школ. А потому любой родитель сам может убедиться, чем именно будут кормить его ребенка в этот день. В ведомстве уверяют: морить голодом детей никто не будет. Надежда Боброва сочла, что в будущем меню на завтрак могут разбавить мясными и рыбными блюдами.

"Не надо шуметь"

Председатель городской родительской общественности Жанна Михайлина отметила, что многие семьи годами мечтали, чтобы не платить взносы, а теперь же, наоборот, недовольны. По словам женщины, в каждой школе есть инициативная группа родителей, которая может прийти в учебное заведение, встретиться с руководством, попросить показать столовую, попробовать блюда.

"Мы – родители – всегда возмущались, когда с нас брали деньги. Теперь кормят бесплатно. И все равно возмущаемся. Не надо шуметь. Бесплатные завтраки – подарок для наших детей. А если есть у родителей вопросы, то всегда можно обратиться к руководству школы. А не возмущаться меню в соцсетях", – сказала Михайлина.

Кстати, овощное рагу и какао, которое на завтрак ребятишкам давали в школе № 1, попробовали председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль и руководитель Общественной палаты города Петр Фризен. Последний, к слову, отведав несколько ложек, признался, что в его детстве в школе так вкусно не кормили.

Сколько детей бесплатно едят в Барнауле?

37 тысяч человек. Это на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Бесплатное питание детей в 2020 году в Барнауле обойдется в 144 миллиона рублей. По решению главы города Вячеслава Франка выделено дополнительно 6,5 млн рублей на оплату услуги накрывания столов для детей. Раньше эта услуга оплачивалась родителями.