ПФР в Алтайском крае ищет детей, которые не получили "путинские" 10 тыс. рублей

396 детей в Алтайском крае не получили "путинские" выплаты в размере 10 тыс. рублей и теперь их разыскивает Пенсионный фонд. А более 1,5 тысячи жителей края в получении выплат отказали. Об этом на пресс-конференции 16 сентября рассказал управляющий Отделением ПФР по Алтайскому краю Борис Трофимов. А также о том, на что тратили жители края неожиданный подарок президента и почему заявление на выплату нужно оформить как можно скорее (если вы этого еще не сделали).

Вас разыскивает Пенсионный фонд

В Алтайском крае не все родители оформили заявление на получение "путинских" выплат на детей в 10 тысяч рублей. И сейчас отделение ПФР по Алтайскому краю работает в напряженном режиме, чтобы найти оставшихся детей, до которых не дошел подарок президента. Времени осталось немного – до конца месяца.

"С 1 сентября мы каждый день находим 50-60 детей методом глубоких поисков. Наша задача – найти оставшихся 396 детей за эти две недели. Последняя дата подачи заявления – 1 октября. Нужно найти адресатов и чтобы деньги им дошли", – рассказал Борис Трофимов.

По словам Трофимова, причины, по которым эти семьи до сих пор не обратились за выплатами, разные. Иногда дети живут у бабушки с дедушкой, которые не являются законными представителями ребенка, а потому не могут подать заявление на пособие. Родители же их воспитанием не занимаются.

Встречаются случаи, когда родители отказались получать СНИЛС на ребенка из-за религиозных убеждений (чтобы оформить выплату, нужен страховой номер индивидуального лицевого счета родителя и ребенка, – прим. редакции). У каких-то семей арестованы счета. Есть и те, кто просто не торопятся подавать заявление. Думают, что еще успеют. Но, как напоминают в ПФР, времени осталось уже немного – последний срок подачи заявления – 30 сентября 2020 года. А поэтому стоит поторопиться и подать заявление, иначе можно остаться без денег.

Кому отказали в "путинских" выплатах

Более 1,5 тысячи человек в Алтайском крае дали отказ в получении выплат, сообщил Трофимов. Основная причина – семьи просто не имели права на эту меру поддержки, так как дети уже не живут на территории России.

Были случаи, когда заявление на выплату подавали оба родителя, которые находятся в разводе. А кто-то подавал сразу несколько заявлений на выплату: через портал госуслуг, клиентскую службу и через МФЦ. Рассматривалось, естественно, только одно.

Кстати, этим летом в Алтайском крае более 150 тысяч человек зарегистрировались на портале госуслуг, чтобы оформить пособие.

На что потратили

В ПФР по Алтайскому краю также проанализировали, на что семьи потратили "путинские" 10 тысяч рублей. Оказалось, что чаще всего эти деньги уходили на гаджеты.

"Мы проводили фокус-группы через знакомых. И 60% семей, по нашей оценке, потратили эти деньги на приобретение смартфонов", – рассказал Борис Трофимов.

Сколько детей получили деньги

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет могли получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Всего заявлений в органы ПФР в этот период подал 270 241 родитель. Пособие получили 378 253 ребенка. Общая сумма выплат составила 3 млрд 783 млн рублей.

В июле семьи с детьми до 16 лет снова могли получить по 10 тыс. рублей. Выплата установлена на 437 861 ребенка. Общая сумма пособия составила 4 млрд 379 млн рублей. Напомним, заявление на него еще можно подать до 1 октября 2020 года.

Кроме этого

С апреля по июнь 2020 года ПФР ежемесячно выплачивал по 5 тыс. рублей на детей до трех лет. Всего в крае удовлетворено 68 749 заявлений на 75 900 детей. Сумма выплат составила 1,039 млрд рублей.

Также Пенсионный фонд вел специальные выплаты гражданам, принявшим под временную опеку инвалидов, престарелых, сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. С 1 апреля по 20 июня 2020 года им перечисляли 12 130 рублей ежемесячно. Всего было выплачено 3,170 млн рублей.