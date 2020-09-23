В Барнауле простились с семьей, погибшей в ДТП на Павловском тракте

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульцы простились с семьей, которая погибла в страшной аварии на Павловском тракте 20 сентября.

Траурная церемония, состоявшаяся в Иоанно-Богословской церкви, вышла многолюдной. Многим из присутствующих не удавалось сдержать слез.

В 12 часов тела мужа, жены и двоих детей вынесли из церкви. Их похоронят на Новомихайловском кладбище.

Как ранее писал amic.ru, 31-летний водитель Toyota RAV4 протаранил стоящий КамАЗ, задействованный в выполнении ремонтных работ на проезжей части. На видеозаписи с места аварии видно, что внедорожник двигался на очень высокой скорости.

Погибли все, кто находился в иномарке: водитель, его 32-летняя жена и двое детей. Одному было три года, другому – девять лет. По факту ДТП возбудили уголовное дело.