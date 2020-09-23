В Барнауле простились с семьей, погибшей в ДТП на Павловском тракте

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Барнаульцы простились с семьей, которая погибла в страшной аварии на Павловском тракте 20 сентября.
Траурная церемония, состоявшаяся в Иоанно-Богословской церкви, вышла многолюдной. Многим из присутствующих не удавалось сдержать слез.
В 12 часов тела мужа, жены и двоих детей вынесли из церкви. Их похоронят на Новомихайловском кладбище.
Как ранее писал amic.ru, 31-летний водитель Toyota RAV4 протаранил стоящий КамАЗ, задействованный в выполнении ремонтных работ на проезжей части. На видеозаписи с места аварии видно, что внедорожник двигался на очень высокой скорости.
Погибли все, кто находился в иномарке: водитель, его 32-летняя жена и двое детей. Одному было три года, другому – девять лет. По факту ДТП возбудили уголовное дело.
Комментарии
Уважаемая редакция. Комментарии к подобным публикациям можно было бы и отключать. Ну есть там у вас хоть кто нибудь с остатками чувства такта и уважения к частной жизни?
Для какой цели вообще эта публикация.
с какой то странной позиции эта новость муссируется уже какой день. на самом деле это ужас. и не потому что в камаз въехал, а потому что очередной бухой за рулем, очередной который ехал со скоростью 150. а если бы приехал не в камаз, а в автобусную остановку с людьми. пару десятков трупов обеспечено
За эту публикацию на редакцию будет подан иск в суд! Без разрешения снимали и подходили к родственникам брать интервью!!! Ничего святого нет! Позор!
Амик? Вы в своем уме?
Какое право вы имеете выкладывать такие фото? Вам давали разрешение родственники? Позорище
А чем вам журналисты-то виноваты? Дело резонансное, и водитель явный неадекват, так что все могло кончиться гораздо хуже (хотя куда уж - и так четыре трупа). Или возмущенные комментаторы - это родственники того самого неадеквата? Которые, по всей видимости, и довели мужика до невменяемого состояния? А теперь боятся, что правда выйдет наружу, внимание СМИ им неприятно... Замять историю хочется поскорей, благо из посторонних никто не пострадал, бог миловал?
Они снимали, площадь, храм, небо, цветы, они же не виноваты что в это время там были люди, а те кто собираются подавать в суд просто потратят время, персональные данные в статье не указаны, так что придраться не к чему.
Вы о чем вообще пишите? Причем тут, что водитель неадекват, его что оправдывает кто-то или говорит, что он хороший? Погибли дети, жена, ничего человеческого в вас нет, только подавай хлеба и зрелищ. Это горе для родителей, родственников, друзей семьи, каждый разумный человек понимает, что такое выставлять - кощунство.
23.09.2020 13:51
гость
А чё нетак? На фото ваще ничё не видно, чё тебе не нравится то? Мероприяте-же публичное или не? Вон с похорон Мудрика фоток было гораздо больше. Мож любители гонять за сотку по городу посмотрят, проникнуться и больше так делать не будут.
Маленький гроб... очень печальная картина.