В ГИБДД Барнаула рассказали подробности гибели семьи с детьми в ДТП

Четыре человека погибли в аварии на Павловском тракте в Барнауле вечером 20 сентября, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции. ДТП произошло в 20:55 неподалеку от здания № 319.

"Водитель – мужчина 1989 года рождения – управлял автомобилем Toyota RAV4 и допустил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель данного автомобиля и три его пассажира погибли", – уточнили в ведомстве.

Смертельные травмы, помимо автолюбителя, получили 32-летняя женщина, а также дети девяти и трех лет.

По факту аварии правоохранительные органы проводят проверку. Они выясняют обстоятельства произошедшего.