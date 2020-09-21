В ГИБДД Барнаула рассказали подробности гибели семьи с детьми в ДТП

Четыре человека погибли в аварии на Павловском тракте в Барнауле вечером 20 сентября, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции. ДТП произошло в 20:55 неподалеку от здания № 319.
"Водитель – мужчина 1989 года рождения – управлял автомобилем Toyota RAV4 и допустил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель данного автомобиля и три его пассажира погибли", – уточнили в ведомстве.
Смертельные травмы, помимо автолюбителя, получили 32-летняя женщина, а также дети девяти и трех лет.
По факту аварии правоохранительные органы проводят проверку. Они выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Новых подробностей нет кроме года рождения водителя.
Написали бы хоть что стрелка спидометра в момент аварии замерла на 150 км/ч, есть фото в пабликах.
Жена довела до такого состояния?
Последствия "крышевания" автошкол еще долго будут аукаться! до сих пор до санниково агрессвно водящие попадаются обгоняя между отбойником и левой полосой на крузерах! Раньше камера сдерживала на мосту фирсовской развязки , теперь сняли по просьбам блататы! Там необходимо 10 камер поставить и знаки 70 км/ч
гость
Последствия "крышевания" автошкол еще долго будут аукаться! до сих пор до санниково агрессвно водящие попадаются обгоняя между отбойником и левой полосой на крузерах! Раньше камера сдерживала на мосту фирсовской развязки , теперь сняли по просьбам блататы! Т
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Там теперь от КП до выезда на трассу контроль средней скорости на всем этом участке
как тесла что ли? не заметил грузовика
Дело не в авто школах и инфраструктуре. Дело в дураках. Сами погибают и невиновных за собой тянут. Соболезную.
Девятилетний ребенок на переднем сидении не пристёгнут. Трёхлетний ребенок на заднем сидении не пристёгнут. Водилу с начала года 4 раза привлекали за нарушения скоростного режима и несоблюдение знаков и разметки. детец жаль больше всего. Папаню не жалко и особенно мамашу, которая села назад а пацанёнка усадила на переднее непристёгнутого.....
"Написали бы хоть что стрелка спидометра в момент аварии замерла на 150 км/ч, есть фото в пабликах."
то что стрелка земерла на 150 ни о чем не говорит, но судя по деформации авто, скорость действительно была очень высокая.
Если это Павловский тракт - Трактовая, то это отвратительный перекресток. Организация движения на этом участке просто ПРЕСТУПНАЯ. Почему на таком опасном перекрестке, водители могут разгоняться до таких скоростей?
21.09.2020 10:19
Зеленоглазый
Значит, результат закономерен, а не случаен, исходя из таких вводных. Не в этой раз, так в другой бы угробились.
средняя скорость от КП до старой дороги- развязки на Новоалтайск, поэтому Бобровские и Фирсово поворачивают раньше и не попадают под нее , вот и летят на своих ракетах, остальные едут адекватно, ИМХО
21.09.2020 10:34
АБОРИГЕН
Разогнаться можно на любой улице шириной в две полосы и более.
В прошлом году передомной на перекрестке Павлика и Бабуркина летун на красный по Бабуркина проскочил. Улетел куда-то во дворы через бордюр. Тут-то кто виноват в летуне?
Гость 10.03, если ты не в курсе, то там сейчас спарка одна камера на развязке в начале Правобережного вторая у КП ГАИ, они меряют среднею скорость на участке.
почему у людей есть такие доходы, что они могут ездить и не париться по поводу штрафа?
21.09.2020 10:17
- гость -
Это генетика и гормональный фон. В народе называется - шило в жoпe
Зачем КамАЗ стоял на проезжей части?