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Новости

В Барнауле возбудили уголовное дело после гибели семьи в ДТП на Павловском тракте

, ИА "Амител"
Прокуратура даст оценку действиям дорожников
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Барнаульские правоохранители возбудили уголовное дело в связи со смертельной аварией на Павловском тракте, в которой погибла семья из четырех человек, в том числе двое детей.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, следователь отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СЧ СУ УМВД России по Барнаулу нашел в аварии признаки ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Кроме того, прокуратура краевой столицы проверит действия дорожников на предмет соблюдения требований ГОСТ при организации дорожного движения в местах проведения ремонтных работ.

"В ходе проведения поверки в том числе будет дана оценка действиям организации, осуществляющей ремонтные работы по подготовке схемы организации дорожного движения в месте производства работ, комитету по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула по согласованию указанной схемы и органам ГИБДД по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения при организации дорожного движения в указанном месте производства дорожных работ", – уточнили в ведомстве.

Ранее amic.ru писал, что ДТП случилось вечером 20 сентября. 31-летний водитель иномарки Toyota RAV4 на высокой скорости протаранил стоящий КамАЗ, участвующий в выполнении ремонтных работ на проезжей части.

В результате аварии погибли четыре человека: водитель, его 32-летняя жена и двое детей. Одному было три года, другому – девять лет.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.09.2020 12:44
Дюша Метёлкин

а то, что на спидометре стрелку заклинило на 160 - не причем?

21.09.2020 12:51
- гость -

О! Так это дорожники виноваты, что кто то летит, не пристегнув детей?!

21.09.2020 12:51
- гость -

Зачем людям нервы трепать? Стоящий КАМАЗ не может быть виновным в ДТП, даже если он стоит поперек дороги.
Согласно ПДД, водитель обязан выбирать скорость движения с учетом видимости.

21.09.2020 12:55
гость

что за бредятина, где экспертиза на алкоголь летуна?

21.09.2020 12:56
АБОРИГЕН

21.09.2020 12:51
- гость -
Ты хоть раз в жизни видел как выглядит грязный самосвал стоящий на дороге в темное время суток? Подумай над этим, прежде чем кукарекать чушь про "не может быть виновным".

21.09.2020 12:57
- гость -

21.09.2020 12:51
- гость -
Зачем людям нервы трепать? Стоящий КАМАЗ не может быть виновным в ДТП, даже если он стоит поперек дороги.

В темное время суток еще как может.
Да даже в светлое, если не выставил знаки.

21.09.2020 12:58
- гость -

Вспомнился фильм "позывной албанец", брутальный мачо и хороший актёр Александр Дедюшко также угробил всю свою семью, жену и 2 детей в подобном ДТП.

21.09.2020 13:01
АБОРИГЕН

21.09.2020 12:58
- гость -
Ишь ты как быстро виновного то нашел. Молодец.

21.09.2020 13:07
- гость -

Раньше часто приходилось ездить ночью в загородных поездках зарулём. И постоянно возникали вопросы к тем кто обгонял - как они умудряются видеть что там впереди в темноте, куда едут? Я со зрением 100% не вижу, а они как то видят, ведь не могут же жать гашетку в темноту? )))

21.09.2020 13:08
- гость -

Сочувствую дорожникам.

21.09.2020 13:09
АБОРИГЕН

21.09.2020 12:51
- гость -
Фтопку выкинь такие ПДД. Никакого выбора у водителя в черте города быть не должно. Он должен быть вынужден есть максимально безопасно и предсказуемо. А вынудить его может только грамотная организация движения и спроектированная инфраструктура. Он должен понимать, что у него нет никаких шансов разогнаться без последствий для своего автомобиля и себя лично.

21.09.2020 13:09
- гость -

Если бы камаз не стоял, то рабочих бы снес. Там ремонт дороги идет, рабочие камазом прикрываются.

21.09.2020 13:10
- гость -

а потому что эти дорожники уже надоели. их дуры по 10 тонн стоят там где им заблагорассудится.
и фуры с дорог уберите встают там где им хочется.

21.09.2020 13:26
Гость.

с Дедюшко погиб один ребенок....

21.09.2020 13:29
- гость -

21.09.2020 12:56
АБОРИГЕН

"Кукарекать" на твоем языке не умею, уж извини.
Грязный самосвал ночью видел, он выглядит как грязный самосвал.
Но ты можешь дальше жить с ощущением, что все земные и небесные силы обязаны расчищать тебе дорогу, и ни фура сломайся, ни дерево упади, ни лось выбеги - дави лишь сильнее на педальку, пока не догонишь этого водилу.

21.09.2020 13:30
- гость -

Проезжала за 5 минут до трагедии по этой дороге, там стоят знаки о ремонте и снято дорожное полотно, как можно там разогнаться не понятно? Еще и перед постом ГАИ? Да темно уже в 20.30 было, но стоящий на обочине КАМАЗ я разглядела и в темноте. Куда гнать то с маленькими детками? Их больше всего жалко

21.09.2020 13:32
- гость -

Я проезжал после аварии, родственники плакали стояли и себя ругали, что пьяным за руль отпустили, мол говори же ему...

21.09.2020 13:32
- гость -

Деятелям, которые протащили увеличение ненаказуемого превышения скорости с 10 до 20 плюс оплату 50% штрафа надо антипамятники ставить, за тысячи загубленных жизней.

21.09.2020 13:39
АБОРИГЕН

21.09.2020 13:29
- гость -
Да ты талант, не умеешь а все равно получается.
Ничего бы ты не увидел, просто лично для тебя выключился свет и никогда больше не загорелся.

21.09.2020 13:40
АБОРИГЕН

21.09.2020 13:32
- гость -
Т.е. вот так вот проезжая мимо и такой объем информации прилетел на ходу? Поясни.

21.09.2020 13:44
Eugene

21.09.2020 13:09
АБОРИГЕН

Как ты можешь рассуждать про ПДД, если у тебя вод. удостоверения нет и быть не может? И как управлять авто ты знаешь только в теории. Твое место в очереди на Луговой.

21.09.2020 14:05
месный

21.09.2020 13:44
Eugene

А ты уже там стоишь, ага? Чё справку никак не дают? Выпрашиваешь всё?

Ты даже не представляешь, кто такой АБОРИГЕН!

21.09.2020 14:06
АБОРИГЕН

Не переживай. Ты ведь как-то живёшь без мозгов.

21.09.2020 14:13
- гость -

А если бы об столб размотались? Заводить уголовное дело на того кто его вкопал?
А если бы об здание администрации? УД на администрацию?
Щас дорожникам ни за что нервы потрепят, а то еще и крайнего найдут.
Нефиг летать по городу 150. Король дорог. Король умер. Но, к сожалению сотни других королей продолжают летать.
Едешь 60-70 с потоком, а тебя как стоячего обходят...

21.09.2020 14:24
- гость -

Ты даже не представляешь, кто такой АБОРИГЕН!


Да такой же клоун как и ты.

21.09.2020 14:28
- гость -

Вообще всё с дороги уберите, я хочу лететь аки неуправляемый снаряд. А грузовики требую запретить на уровне Конституции РФ, ибо азм есьм Царь и просто пуля на дороге! Такие мои требования. Абориген, садись прокачу с ветерком, что бы аж волосы назад!

21.09.2020 14:31
- гость -

Водитель 2 категории, около 300 тыс. км по дорогам Сибири - ни одного превышения скорости, ни одного ДТП.
Учитесь утритесь котятки. Ай эм Царь!

21.09.2020 14:48
- гость -


21.09.2020 14:31
- гость -


Водитель второй категории? Это из серии "колбаса второго сорта"? У водителей всегда классы были.

21.09.2020 14:52
- гость -

14:48
Вообще пофиг как это именно называется. У меня "ВСЕ" категории, а ты и дальше драконь на точность в названии. Щаз бы мне лётчик-ДТПшник офигительные истории рассказывал. Беги штрафы оплачивай, пока скидка не закончилась, Уася.

21.09.2020 15:00
гость

Он написал что у него всего 2 категории.

21.09.2020 15:01
- гость -

15:00
Беги скорее со страховой судись, а то мало насчитали, фантазёр.

21.09.2020 15:10
- гость -

- гость - 21.09.2020 14:13 - согласен полностью. И еще: скорость должна быть такой. чтобы при обнаружении препятствия водитель мог остановить свое ТС. Стоящий камаз никак внезапно из кустов выскочить не мог.
Для темного времени суток есть давно известные расчеты: при нормальных погодных условиях и состоянии асфальта ближний свет - это не более 60 км/ч, дальний - не более 90. Только про это все забыли со времен автошколы.

21.09.2020 15:15
- гость -

13:32
- гость -
Деятелям, которые протащили увеличение ненаказуемого превышения скорости с 10 до 20 плюс оплату 50% штрафа надо антипамятники ставить, за тысячи загубленных жизней.
-----
А вот этого делать не нужно. Плохой автолюбитель, плохой! Фу таким быть. Если человек за рулём дурак, то это до конца жизни или до камаза. Бесплатные 19км\ч здорово сокращают время прибытия в пункт Б.

21.09.2020 15:16
АБОРИГЕН

21.09.2020 15:10
- гость -
Если бы ты ездил за рулём, то знал, что об это тебе придется забыть чуть раньше чем сразу после получения прав. ПДД это одно, а реальная ситуация на дорогах это другое. Ты быстрее попадешь в ДТП если будет соблюдать скоростной режим. Основной критерий который определяет выбор скорости это скорость потока и никакими апелляциями к формальным правилам этого не исправить.

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