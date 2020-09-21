В Барнауле возбудили уголовное дело после гибели семьи в ДТП на Павловском тракте

Барнаульские правоохранители возбудили уголовное дело в связи со смертельной аварией на Павловском тракте, в которой погибла семья из четырех человек, в том числе двое детей.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, следователь отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СЧ СУ УМВД России по Барнаулу нашел в аварии признаки ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Кроме того, прокуратура краевой столицы проверит действия дорожников на предмет соблюдения требований ГОСТ при организации дорожного движения в местах проведения ремонтных работ.

"В ходе проведения поверки в том числе будет дана оценка действиям организации, осуществляющей ремонтные работы по подготовке схемы организации дорожного движения в месте производства работ, комитету по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула по согласованию указанной схемы и органам ГИБДД по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения при организации дорожного движения в указанном месте производства дорожных работ", – уточнили в ведомстве.

Ранее amic.ru писал, что ДТП случилось вечером 20 сентября. 31-летний водитель иномарки Toyota RAV4 на высокой скорости протаранил стоящий КамАЗ, участвующий в выполнении ремонтных работ на проезжей части.

В результате аварии погибли четыре человека: водитель, его 32-летняя жена и двое детей. Одному было три года, другому – девять лет.