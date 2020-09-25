Девятилетнюю школьницу нашли мертвой спустя несколько часов после исчезновения

24 сентября в Нижегородской области пропала девятилетняя девочка. Спустя несколько часов ее нашли мертвой.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, около 17 часов девочка возвращалась домой на школьном автобусе с учебы и вышла на остановке в поселке Неклюдово Борского района. Домой школьница не вернулась, а уже вечером, через несколько часов поисков, было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти.
По информации очевидцев и ряда СМИ, ребенка видели с неизвестным мужчиной. В Следкоме уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Комментарии
В Нижегородской области задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки.
Это 34-летний Павел Сурков, ранее он уже был судим за грабежи, разбой и тяжкие телесные. В четверг он убил еще одну женщину. Днем полицейские обнаружили её труп и разослали ориентировки.
А уже вечером Сурков увёл 9-летнюю Леру с автобусной остановки. Позже ее тело обнаружили в кустах рядом с кафе.
Быстро мусора работают
Только двоих убил
Вопрос к исправительной системе, почему человек не исправился? Почему выйдя на свободу совершил ещё более тяжкое преступление?
25.09.2020 12:14
АБОРИГЕН
Снимаю шляпу! Очень хороший вопрос!
Необходимо вернуть смертную казнь для вот таких вот.
Что бы там Европа и прочие на вякали про гуманизм, те же США казнят преступников пачками и в ус не дуют.
Нефига кормить всю жизнь моральных инвалидов неработающих трехразовым питанием с мяском. Санаторий какой-то пожизненный
25.09.2020 12:14
АБОРИГЕН
почему человек не исправился?
Потому что он такой же как Брейвик, неисправимый.
Нефига кормить всю жизнь
Так вот давно говорила: пусть платят, давая жизнь другим, вот это будет искупление вины! Кровь, кожа, почечка, кусочек печёночки, что там ещё можно... пожизненно.
25.09.2020 12:23
- гость -
Не надо вякать про смертную казнь, тем более в таком государстве, каким сегодня является Россия. Не переживайте, жизнь у пожизненно осужденных далеко не сахар, да и не долгая в большинстве случаев.
25.09.2020 12:27
- гость -
Получается что не такой. Брейвика никто не выпустил.
25.09.2020 12:27
- гость -
Получается что не такой. Брейвика никто не выпустил.
Вопрос времени
12:14 АБОРИГЕН "почему человек не исправился?"
почему система не исправилась и не ввела для таких смертную казнь? В Америке она есть.