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Новости

Девятилетнюю школьницу нашли мертвой спустя несколько часов после исчезновения

, ИА "Амител"
Правоохранители возбудили уголовное дело
Фото: соцсети

Фото: соцсети

24 сентября в Нижегородской области пропала девятилетняя девочка. Спустя несколько часов ее нашли мертвой.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, около 17 часов девочка возвращалась домой на школьном автобусе с учебы и вышла на остановке в поселке Неклюдово Борского района. Домой школьница не вернулась, а уже вечером, через несколько часов поисков, было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти.

По информации очевидцев и ряда СМИ, ребенка видели с неизвестным мужчиной. В Следкоме уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

25.09.2020 12:04
Кока-кольщик

В Нижегородской области задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки.

Это 34-летний Павел Сурков, ранее он уже был судим за грабежи, разбой и тяжкие телесные. В четверг он убил еще одну женщину. Днем полицейские обнаружили её труп и разослали ориентировки.

А уже вечером Сурков увёл 9-летнюю Леру с автобусной остановки. Позже ее тело обнаружили в кустах рядом с кафе.

25.09.2020 12:07
- гость -

Быстро мусора работают
Только двоих убил

25.09.2020 12:14
АБОРИГЕН

Вопрос к исправительной системе, почему человек не исправился? Почему выйдя на свободу совершил ещё более тяжкое преступление?

25.09.2020 12:17
- гость -

25.09.2020 12:14
АБОРИГЕН

Снимаю шляпу! Очень хороший вопрос!

25.09.2020 12:23
- гость -

Необходимо вернуть смертную казнь для вот таких вот.
Что бы там Европа и прочие на вякали про гуманизм, те же США казнят преступников пачками и в ус не дуют.
Нефига кормить всю жизнь моральных инвалидов неработающих трехразовым питанием с мяском. Санаторий какой-то пожизненный

25.09.2020 12:27
- гость -

25.09.2020 12:14
АБОРИГЕН
почему человек не исправился?

Потому что он такой же как Брейвик, неисправимый.

25.09.2020 12:29
Злая Тётка

Нефига кормить всю жизнь

Так вот давно говорила: пусть платят, давая жизнь другим, вот это будет искупление вины! Кровь, кожа, почечка, кусочек печёночки, что там ещё можно... пожизненно.

25.09.2020 12:33
АБОРИГЕН

25.09.2020 12:23
- гость -
Не надо вякать про смертную казнь, тем более в таком государстве, каким сегодня является Россия. Не переживайте, жизнь у пожизненно осужденных далеко не сахар, да и не долгая в большинстве случаев.

25.09.2020 12:27
- гость -
Получается что не такой. Брейвика никто не выпустил.

25.09.2020 12:44
Гость

25.09.2020 12:27
- гость -
Получается что не такой. Брейвика никто не выпустил.

Вопрос времени

25.09.2020 12:51
- гость -

12:14 АБОРИГЕН "почему человек не исправился?"

почему система не исправилась и не ввела для таких смертную казнь? В Америке она есть.

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