Девятилетнюю школьницу нашли мертвой спустя несколько часов после исчезновения

24 сентября в Нижегородской области пропала девятилетняя девочка. Спустя несколько часов ее нашли мертвой.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, около 17 часов девочка возвращалась домой на школьном автобусе с учебы и вышла на остановке в поселке Неклюдово Борского района. Домой школьница не вернулась, а уже вечером, через несколько часов поисков, было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти.

По информации очевидцев и ряда СМИ, ребенка видели с неизвестным мужчиной. В Следкоме уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".