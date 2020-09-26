В Барнауле ищут мужчину, который поцеловал в губы незнакомую девочку

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что неизвестный мужчина поцеловал незнакомую несовершеннолетнюю девочку в губы и скрылся. Это случилось около семи часов вечера в одном из подъездов дома по адресу Георгия Исакова, 264.

После случившегося девочка рассказала все взрослым, а те обратились в полицию. Сейчас неизвестного ищут.

"Мужчине на вид 30 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, на лице борода. Был одет в серую кепку, черные обтягивающие джинсы, красную куртку", – говорится в сообщении.

В комментариях под постом пользователи предположили, что ребенок мог нафантазировать, и скептически отнеслись к посту.