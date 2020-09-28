В Генпрокуратуре рассказали подробности смертельного ДТП с семьей на Павловском тракте

Глава семьи, которая погибла в ДТП на Павловском тракте 20 сентября, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Сейчас прокурор проверяет достаточность мер по профилактике управления транспортом в нетрезвом виде и выполнению законодательства при организации дорожного движения в местах производства работ.
Как ранее сообщил amic.ru, 31-летний водитель Toyota RAV4 протаранил стоящий КамАЗ, задействованный в выполнении ремонта дороги. На видеозаписи с места аварии видно, что внедорожник двигался на очень высокой скорости.
Погибли все, кто находился в иномарке: водитель, его 32-летняя жена и двое детей. Одному было три года, другому – девять лет. По факту ДТП возбудили уголовное дело.
23 сентября в Барнауле простились с погибшей семьей в Иоанно-Богословской церкви.
Комментарии
Хорошо ещё, что свою семью забрал, а не чужую. А жена могла бы и истерику закатить (по другим причинам наверняка закатывала), и детей в машину не садить.
Получается, в смерти детей жена виновата даже больше, чем он...
жена - косвенный виновник, ну пошли ты его лесом и на такси доберитесь.
Что еще должно произойти, чтобы водители стали опасаться садиться пьяными за руль? Жизни посторонних людей загубить не боятся, жизни своих близких загубить не боятся, на свою жизнь плевать.
разгребаем последствия "крышанутых" автошкол, еще долго будет длиться!
Что ещё должно произойти, чтобы родственники и свидетели в том случае, когда пьяный водитель садится за руль авто с намерением поехать, забирали у него ключи и вызывали полицию!?
28.09.2020 09:10
Гость
Оооо... это недостижимая мечта пока... если мать садит детей в машину с пьяным папашей за рулем...
28.09.2020 09:06
гость
Это уж конечно, те кто учился не в таких автошколах пьяными за руль не садятся. У таких как вы постоянно кто-то виноват, только не он сам.
Очень похоже на самоубийство и убийство двух и более лиц общественно опасным способом
Я что-то сильно подозреваю, что в тех обстоятельствах он бы и трезвый ехал точно также.
Причём автошколы.
Дурак и пьяный страшно. Равнодушие ещё страшнее. Куда смотрели родственники кода он садился за руль. Дети на их совести.
Ехал с дня рождения тёщи-она виновата!