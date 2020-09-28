В Генпрокуратуре рассказали подробности смертельного ДТП с семьей на Павловском тракте

Глава семьи, которая погибла в ДТП на Павловском тракте 20 сентября, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Сейчас прокурор проверяет достаточность мер по профилактике управления транспортом в нетрезвом виде и выполнению законодательства при организации дорожного движения в местах производства работ.

Как ранее сообщил amic.ru, 31-летний водитель Toyota RAV4 протаранил стоящий КамАЗ, задействованный в выполнении ремонта дороги. На видеозаписи с места аварии видно, что внедорожник двигался на очень высокой скорости.

Погибли все, кто находился в иномарке: водитель, его 32-летняя жена и двое детей. Одному было три года, другому – девять лет. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

23 сентября в Барнауле простились с погибшей семьей в Иоанно-Богословской церкви.