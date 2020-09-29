Алтайская семья с ребенком погибла в ДТП под Волгоградом

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Трое жителей Алтайского края погибли в жуткой аварии на трассе в Волгоградской области, сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 16:00 на 585-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград в Дубовском районе.

"По предварительной информации, водитель автомашины Ford Focus, двигаясь со стороны Волгограда, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Молодой человек, его пассажирка и ребенок, находившиеся в автомобиле Ford, скончались до прибытия медиков.

В паблике "Инцидент Барнаул" уточнили, что в легковушке были 24-летний житель Алтайского края, его возлюбленная и их четырехлетний сын.

Водитель грузовика рассказал, что он вез картошку, когда перед ним на встречную полосу выехал Ford. Дальнобойщик не успел предотвратить столкновение.