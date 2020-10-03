Врач и телеведущий Александр Мясников в своей передаче "О самом главном" назвал главной причиной повышенного аппетита лень и распущенность.

По его словам, к популярным причинам повышенного аппетита относятся стресс, дефицит витаминов, пропуски завтрака, беременность, недостаточное потребление воды и избыток углеводов.

"Неправильным пищевым поведением, привитым нам с детства, мы запускаем цепочку гормональных изменений, это правда. Но запускаем не потому, что мы больны. Но людей с реальными гормональными проблемами всего один процент", – отметил врач.

По его словам, связанные с избыточным весом болезни, вроде диабета, приобрели характер эпидемии. "У нас пандемия не коронавируса, а ожирения", – сказал Мясников.