Главврач одной из крупнейших поликлиник Барнаула уволился по собственному желанию

Главный врач городской поликлиники № 14 Барнаула Дмитрий Додонов написал заявление на увольнение по собственному желанию. Сделал это руководитель в минувшую пятницу, 2 октября.
Сейчас обязанности главврача исполняет заместитель Додонова по медчасти Антонина Гурьева.
При этом, как рассказали amic.ru коллеги Додонова, причиной увольнения послужили разногласия с региональным Минздравом. В том числе якобы слишком большое количество выдаваемых направлений на компьютерную томографию (КТ).
В самом Минздраве Алтайского края подобную информацию опровергли, заявив, что это не может служить причиной увольнения, тем более в такое время, когда "каждый специалист – на вес золота".
Комментарии
минздраву веры нет!!!
а главврачу который всегда следовал указанию минздрава?Наверное накосячил сильно
Скоро у бабок-знахарок лечиться будем.
доколе эта поповщина у нас будет?
12:16- гость - "минздраву веры нет!!!"
С этим согласится, вероятно, большинство читателей амика
То есть теперь не только теста не добъешься, но и КТ? Врачам можно только посочувствовать, нагрузка на них огромная, и давят с двух сторон - и больные, и начальство.
единственный главврач, который коллективу честно платил
Евгений Додонов
это его папа, проктолог из 4 ГБ (когда-то), а главный врач - Дмитрий.
5.10.2020 12:24
- гость -
А больным сочувствовать не стоит?
стоит не стоит а томограф нужен в каждой поликлинике
факт
Да в самом деле уже, что на этого Попова управы то нет. В ОТСТАВКУ ПОПОВА!!!
5.10.2020 12:57
Гость
Маску надень! А то вот из за таких как ты мы и страдаем, и веру в отцов министров теряем.
Попова на нары!
чего ж тогда специалист на вес золота увольняется??? просто так что ли ? кто то тут мягко говоря лукавит )))
Попов в минздраве, его подружка в Диагностическом, свои анти порядки навела, что хуже стало всем, неужели своих врачей нет, того же Додонова посадить в Диагностический, раз он честный
жаль. когда он пришел в ПК, то навел порядок, до этого был жутткий бардак. жаль
Кстати давно у поликлиники не проводили карательной акции через эвакуацию в отношении водятлов оставляющих свои повозки на ночь на прилегающей парковке. Надо повторить!
значит, достали...
А то вот из за таких как ты мы и страдаем, и веру в отцов министров теряем.
Ни какой он нам не отец, наши отцы честные и порядочные люди. А этому жулью место на нарах.
слишком большое количество выдаваемых направлений на компьютерную томографию (КТ)
Как то верится
5.10.2020 12:31
месный
"Срезал" (с)
5.10.2020 13:22
гость Что опять про любовниц будете нам на уши вешать лапшу?