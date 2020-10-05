Главврач одной из крупнейших поликлиник Барнаула уволился по собственному желанию

Главный врач городской поликлиники № 14 Барнаула Дмитрий Додонов написал заявление на увольнение по собственному желанию. Сделал это руководитель в минувшую пятницу, 2 октября.

Сейчас обязанности главврача исполняет заместитель Додонова по медчасти Антонина Гурьева.

При этом, как рассказали amic.ru коллеги Додонова, причиной увольнения послужили разногласия с региональным Минздравом. В том числе якобы слишком большое количество выдаваемых направлений на компьютерную томографию (КТ).

В самом Минздраве Алтайского края подобную информацию опровергли, заявив, что это не может служить причиной увольнения, тем более в такое время, когда "каждый специалист – на вес золота".