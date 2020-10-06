Алтайский язык оказался под угрозой исчезновения

В атласе языков ЮНЕСКО алтайский язык был перенесен из категории уязвимых в раздел находящихся под угрозой исчезновения.
Специалисты указывают, что дети не изучают алтайский язык, как в родной семье, так и в школах, и мало где говорят на нем. Кроме того, под угрозой оказалась и группа языков северных алтайцев – тубаларский, челканский и кумандинский. На них разговаривают только пожилые люди, а их дети хоть его и понимают, но сами на нем не общаются и не обучают им новые поколения.
Напомним, что при этом алтайский язык является официальным языком Республики Алтай. По данным переписи 2010 года, более 55 тысяч жителей России заявили, что владеют алтайским языком.
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