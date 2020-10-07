Российскому банку грозит штраф до 500 тыс. рублей за отправленный барнаульцу спам

Алтайские антимонопольщики могут оштрафовать "Почта Банк" после жалобы жителя Барнаула на рекламные SMS, сообщает пресс-служба регионального УФАС.
Заявитель рассказал, что на его имя пришло сообщение с предложением получить в офисе "Почта Банка" кредитную карту. На запрос ведомства банк пояснил, что мужчина сам подавал заявку на получение займа и предоставил свое согласие на обработку персональных данных и рассылку рекламы, но вскоре отказался от оформления кредита.
Тем не менее банк не смог предоставить доказательства, что получил от заявителя согласие на маркетинговую рассылку. В результате сотрудники УФАС расценили это как нарушение закона "О рекламе" и предписали организации исключить отправку рекламных сообщений на номер абонента и отчитаться об этом в антимонопольный орган.
Сейчас в управлении решают вопрос о возбуждении административного дела, по которому кредитной организации грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.
Комментарии
Покажите мне банк, который бы не присылал таких смс и не надоедал звонками...
А чё, так можно?! Так можно же так и заработать.
Очень хороший прецедент. Еще надо подтянуть смазывальщиков окон, которые очень хотят всем бесплатно смазать окна
7.10.2020 11:13
- гость
Каким образом?
Во как ещё бы хом кредит штрафанули, 10 лет назад брал кредит на 6 месяцев, до сих пор шлют разные спец предложения и тд.
7.10.2020 11:19
- гость -
Я текст закона не изучал, но, думаю, как минумум, за использование моей персональной информации (а это и имя, и номер телефона). Ну и моралочки немного.
7.10.2020 11:24
- гость -
Согласие на обработку вашей персональной информации вы (не вы конкретно, а тот, кому прислали смс) скорее всего давали ранее, при обращении в банк, так что мимо. Речь идёт не об этом. А о том, что не давалось согласие на рассылку спама.
От наложения штрафа на Банк, у вас в кармане дохода больше не станет . Например, если вас как пешехода не пропустит автомобиль на пешеходном переходе и это зафиксирует сотрудник ГИБДД , наложит штраф на водителя, у вас от данного штрафа в кармане прибавится? Или , может, "моралочки немного" сможете отсудить? Очень сомневаюсь. Тут тоже самое.
Так что большие сомнения, насчёт "так заработать можно"..
7.10.2020 11:34
- гость -
Так вы выше читайте: банк не смог доказать, что ему согласие давали.
7.10.2020 11:43
- гость -
Дак и вам конкретно от этого что? Ну не смог Банк доказать, на Банк , возможно, наложат штраф. Ну и ? Штраф не вам в карман пойдет. Или вы полагаете, что сможете доказать судье, что испытали мощнейшие моральные страдания от получения рекламной смс от Банка, и теперь вам полагается выплатить "немного моралки" в связи с этим?)))
Ну дерзните)))
Под моим давлением ООО МФК кредитех Рус переименовалось в ООО МФК МОНЕДО для того чтоб не выплачивать штрафы ! Но ООО РСВ осталось под ударом, иск будет к этим мошенникам в цепочке "псевдо" взысканий адресован! По принципу наказать мошенников их же методами!