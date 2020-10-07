Российскому банку грозит штраф до 500 тыс. рублей за отправленный барнаульцу спам

Алтайские антимонопольщики могут оштрафовать "Почта Банк" после жалобы жителя Барнаула на рекламные SMS, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Заявитель рассказал, что на его имя пришло сообщение с предложением получить в офисе "Почта Банка" кредитную карту. На запрос ведомства банк пояснил, что мужчина сам подавал заявку на получение займа и предоставил свое согласие на обработку персональных данных и рассылку рекламы, но вскоре отказался от оформления кредита.

Тем не менее банк не смог предоставить доказательства, что получил от заявителя согласие на маркетинговую рассылку. В результате сотрудники УФАС расценили это как нарушение закона "О рекламе" и предписали организации исключить отправку рекламных сообщений на номер абонента и отчитаться об этом в антимонопольный орган.

Сейчас в управлении решают вопрос о возбуждении административного дела, по которому кредитной организации грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.