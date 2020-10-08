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Руководителя Октябрьского района Барнаула могут заменить сельским главой

, ИА "Амител"
По предварительным данным, на должность претендует Андрей Овсянников
Фото: politsib.ru

Фото: politsib.ru

Главу Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова могут в течение месяца отправить в отставку на фоне грозящего ему ареста за вождение без прав.

По данным источников "Политсибру", городская и краевая власть недовольна историей с судебными тяжбами. Однако отправить его в отставку нельзя, пока Новиков находится на больничном.

При этом конкурс для определения нового главы района не потребуется – должностное лицо назначит мэр Вячеслав Франк. Самой вероятной кандидатурой называется нынешний руководитель Троицкого района Андрей Овсянников, который уже якобы уведомил своих коллег об отставке, однако не смог назвать точной даты.

Напомним, что Новикова остановили 19 июля в Крутихинском районе Алтайского края. Чиновник не имел права находиться за рулем, так как ранее его лишили водительских прав на 1 год 9 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей. 

Новиков объяснил, что ему пришлось сесть за руль из-за плохого самочувствия – чиновник решил самостоятельно отправиться за медицинской помощью. Однако правоохранителей такие доводы не убедили и Новикова признали виновным, назначив в качестве наказания 10 суток ареста.

Позднее глава района подал несколько жалоб в различные инстанции. В последний раз восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове отказался рассматривать апелляции Новикова.

При этом вероятный кандидат на должность, Андрей Овсянников, также имел проблемы с законом. В мае 2019 года прокуратура выявила факт необоснованного списания ГСМ при использовании служебного автомобиля на сумму 72 тысячи рублей, за что ведомство внесло ему представление.

Кроме Новикова, вопросы есть к мэру Бийска Александру Студеникину, пишет "Политсибру". Никаких коррупционных преступлений за ним нет, однако в этом году мэрии не удалось реализовать нацпроект "Жилье и городская среда". Напомним, что 5 октября в отставку ушел замглавы города Олег Гузеев – по информации СМИ, увольнение может быть связано с провалом проекта.

Кроме того, по данным источника, лишиться своей должности может 35-летний глава Первомайского района Александр Иванов, который в ночь на 14 сентября получил тяжелую черепно-мозговую травму и до сих пор находится в больнице, а также управделами администрации Бийска Игорь Юдин, который вскоре выйдет на пенсию.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.10.2020 14:28
Гостья

Тема с Новиковым уже набила оскомину всем.Абсолютно очевидные вещи чиновник выворачивает наизнанку..Есть закон,нарушил -отвечай.Это уже не соринка в глазу администрации,а бревно прям.

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