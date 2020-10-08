Главу Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова объявляли в розыск

В распоряжении amic.ru оказалась ориентировка на главу Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова. Чиновника объявлял в розыск Каменский отдел полиции.
Ориентировка подписана 18 августа. В ГУ МВД по Алтайскому краю amic.ru объяснили, что она уже не актуальна. Новикова действительно объявляли в розыск за уклонение от отбывания ареста, однако потом чиновник предоставил документы о том, что он находится на больничном, на котором и пребывает до сих пор.
Как уже сообщал amic.ru, 19 июля в Крутихинском районе Новиков ехал на своем автомобиле и его остановили сотрудники ГИБДД. Чиновник не имел права находиться за рулем, так как ранее его лишили водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования. Новиков объяснил полицейским, что нарушил закон вынужденно: якобы ему стало плохо и он отправился за медпомощью.
Суд Крутихинского района эта история однако не разжалобила. Новикова приговорили к 10 суткам ареста. Чиновник оказаться за решеткой не спешил, ушел на больничный и завалил жалобами различные инстанции. В последний раз восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове отказался рассматривать все апелляции Новикова.
Сегодня, 8 октября, стало известно, что главе Октябрьского района якобы нашли замену: городские и региональные власти устали от бесконечных судебных тяжб Новикова. По имеющейся информации, кресло могут отдать нынешнему главе Троицкого района Алтайского края Андрею Овсянникову.
Комментарии
это ржака
вот оно лицо российской правоохранительной системы, таких Новиковых там каждый второй и какое может быть уважение к сотрудникам МВД после таких скандалов?!
на душе, что приходилось подчиняться этому ... даже не знаю , как написать удалят ведь все. Негодяй.
цирк уехал, клоуна забыли
что он до сих пор Глава района Барнаула. Все боятся испортить отношения с бывшим губернатором и его пивным заместителем ... он им служи верой и правдой. За это и должность главы получил.
он чем болен?
каменские ментыкрасавчики)))
"на розыск прошу ориентировать л/с, общественность и подсобный аппарат"...( с)
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???? бототролли, что ли ????
он болен при чем хронически.
и полиция и СУДЬЯ молодцы !!! не испугались не угроз не ксивы генеральской
Все это заказное.
Кому-то выгодно, чтобы Новикова убрали с места главы вот и пишут всякий шлак.
Вы сним работали? Вы видели, что и сколько в районе сделано?
У него всегда свое мнение было, вот и не угоден стал(((
В Камне его остановили, вы эту трассу видели? Там гаишников отродясь не стояло, а тут вдруг появились...