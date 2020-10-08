Главу Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова объявляли в розыск

В распоряжении amic.ru оказалась ориентировка на главу Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова. Чиновника объявлял в розыск Каменский отдел полиции.

Ориентировка подписана 18 августа. В ГУ МВД по Алтайскому краю amic.ru объяснили, что она уже не актуальна. Новикова действительно объявляли в розыск за уклонение от отбывания ареста, однако потом чиновник предоставил документы о том, что он находится на больничном, на котором и пребывает до сих пор.

Как уже сообщал amic.ru, 19 июля в Крутихинском районе Новиков ехал на своем автомобиле и его остановили сотрудники ГИБДД. Чиновник не имел права находиться за рулем, так как ранее его лишили водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования. Новиков объяснил полицейским, что нарушил закон вынужденно: якобы ему стало плохо и он отправился за медпомощью.

Суд Крутихинского района эта история однако не разжалобила. Новикова приговорили к 10 суткам ареста. Чиновник оказаться за решеткой не спешил, ушел на больничный и завалил жалобами различные инстанции. В последний раз восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове отказался рассматривать все апелляции Новикова.

Сегодня, 8 октября, стало известно, что главе Октябрьского района якобы нашли замену: городские и региональные власти устали от бесконечных судебных тяжб Новикова. По имеющейся информации, кресло могут отдать нынешнему главе Троицкого района Алтайского края Андрею Овсянникову.