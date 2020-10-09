Более 3 тысяч барнаульцев на сутки останутся без отопления

Более 40 домов, в которых живут 3245 человек, на сутки останутся без отопления. Об это предупреждают в Сибирской генерирующей компании.

Уточняется, что один из городских застройщиков закончил строительство теплосети для нового жилого квартала на месте бывшего стадиона "Локомотив" и теперь ее необходимо ввести в эксплуатацию.

В связи с этим с 9:00 13 октября до 9:00 14 октября от отопления отключат 41 многоквартирный и шесть частных домов, школу, две больницы и 43 административных помещения по улицам Привокзальная, Профинтерна, проспекту Строителей и площади Победы.

В СГК говорят, что этот период выбран как самый теплый, по данным синоптиков, на следующей неделе. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +5 до +10 градусов. Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.