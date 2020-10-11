Виктор Томенко поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником, дата которого в 2020 году выпала на 11 октября.

"Уважаемые работники сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Своими результатами труда вы неизменно доказываете, что даже в сложных климатических условиях можно добиваться высоких результатов. Засуха 2020 года не позволила во многих территориях края получить максимальный урожай, но мы ожидаем собрать более 3,5 миллиона тонн зерна", – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте краевого правительства.

Политики отметили, что своевременное выполнение полевых работ стало возможным в том числе благодаря техническому перевооружению отрасли. Так, за три квартала 2020 года алтайские аграрии направили на покупку сельхозтехники свыше 6 миллиардов рублей. Кроме того, испытывающие трудности в заготовке кормов хозяйства получили поддержку от государства.

"Алтайский край является одним из ключевых производителей продовольствия. Результаты труда наших аграриев радуют не только земляков, но и всех, кто привык к качественным, экологически чистым продуктам. Регион поставляет сельскохозяйственные и продовольственные товары более чем в 70 стран мира. В текущем году пищевой и перерабатывающей промышленности края вновь удалось сохранить позитивную динамику и улучшить показатели предыдущего периода", – подчеркнули они.

В завершении своего поздравления Виктор Томенко и Александр Романенко подчеркнули, что успехи в агропромышленном комплексе удалось достигнуть за счет самоотверженной и слаженной работе сотен людей. Они пожелали работникам успехов в труде, благоприятной погоды, а также здоровья и процветания.

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России отмечают с 1999 года во второе воскресенье октября. В этот день поздравляют не только тружеников полей и фермерских хозяйств, но и руководителей и специалистов сельхозпредприятий, ученых-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии.