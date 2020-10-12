Роспотребнадзор: в Алтайском крае сохраняется неблагополучная обстановка по COVID-19

В Алтайском крае сохраняется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по COVID-19 – темпы распространения заболевания растут.
Как заявила замглавы управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина в ходе онлайн-брифинга 12 октября, на данный момент заболеваемость коронавирусом держится на уровне 662 человек на 100 тысяч населения. Ежедневный прирост достиг уровня 1,1, коэффициент распространения инфекции – 1,3.
По словам главного вирусолога Алтайского края Валерия Шевченко, на данный момент в ковидных госпиталях имеется около 400 аппаратов ИВЛ. До конца года в медицинские учреждения планируется поступление еще 10 аппаратов.
При этом при необходимости дополнительные койки для больных COVID-19 могут развернуть в любой момент, подчеркнул он.
Комментарии
У меня ощущение что не 1,3, а 30,1
и зачем ИВЛ если вы снимать с них не умеете?
"При этом при необходимости дополнительные койки для больных COVID-19 могут развернуть в любой момент, подчеркнул он."(с)
Разворачивай! Мест на пару дней осталось,даже с учетом,что мало кого туда везут.
И? Действия какие?
Чем меньше будут принимать людей и оказывать лечение в поликлиниках, тем больше будет требоваться коек для больных ковидом. Человек простыл, пришел в больницу, выписали больничный, назначили лечение и все! Но увы... Больницы не принимают, у человека иммунитет ослаблен и вирус попав в ослабленный организм не встречает сопротивления и начинает развиваться. В итоге - ковид - аппарат ИВЛ. Ну а дальше статистика!
Подругу с подтвержденным ковидом и 50% поражением легких в госпиталь не взяли,т.кнет мест. Рубцовск
12.10.2020 14:51
!
и зачем ИВЛ если вы снимать с них не умеете?
Подтянулся ыксперт по снятию с ИВЛ) на ИВЛ умирающих кладут и очень ожидаемо, что большинство из них все равно скончается. ИВЛ не лечит. Насмотрелись кина, где с ИВЛ соскакивают как с унитаза и порят чушь потом.
Что бы открыть, надо закрыть, воплей будет. Вспомните Новоалтайск
А какие конкретные меры предпринимаются,чтобы улучшить ситуацию? Судя по последним публикациям,....
12.10.2020 14:59
гость
Подругу с подтвержденным ковидом и 50% поражением легких в госпиталь не взяли,т.к. нет мест. Рубцовск
Указывайте конкретнее,чтобы случай рассмотрели,наказали виновных,если это правда.
1) По итогам годового променада коронавируса по человеческой популяции, количество зараженных (переболевших и больных) в разных странах будет колебаться в среднем от 2 до 5% населения стран.
2) По оценочному мнению медиков и ученых подвержены новому коронавирусу в человеческой популяции от 30 до 40% населения (остальные либо не заболевают, либо болеют незаметно),
3) А это значит, что если не будет проводится агрессивной вакцинации населения, то "работы" коронавирусу еще лет на 6-20. Расчет прост: 30% / 5% в год = 6 лет (оптимистичный вариант), или 40% / 2% = 20 лет.
Если бы тестировали и показывали истинную картину, то и помощь можно было просить и финансы, учитывая эпидобстановку. А с таким враньем зачем нам помощь нужна? Да и лечить скоро некому будет. Ни мест в больницах, ни медицинского штата, а власти все продолжают врать. А чиновники из Минздрава давить на медиков и издавать просто преступные приказы, еще и заставлять уменьшать количество тестов и КТ
Ну и? Какие меры то?
В новостях сегодня вот афишу объявили, где какие концерты в ближайшее время... Думаете в данной ситуации нужно разрешать мероприятия? И детей блин отпустите на каникулы!
12.10.2020 14:59
- гость
Умник сравни смертность н ивл у нас и в Новосибе, не умеют у нас работать!!!!
Похоже все таки рост происходит в геометрической прогрессии. Х
12.10.2020 14:51
!
и зачем ИВЛ если вы снимать с них не умеете?
Подтянулся ыксперт по снятию с ИВЛ) на ИВЛ умирающих кладут и очень ожидаемо, что большинство из них все равно скончается. ИВЛ не лечит. Насмотрелись кина, где с ИВЛ соскакивают как с унитаза и порят чушь потом.
Навальненыша сняли с ивл
Прям как с той лошадью, которая пыталась, но по независящим от нее причинам не смогла.
Только что 5 раз звонил в скорую...думаю вызову...а то что то хреново вообще
5 раз по минуте послушал гудки и то что все разговоры записываются
подумал как же хорошо тем разговорам которые записываются
попробую ещё попозже позвонить....
Трубочку в регистратуре 14 поликлиники никто не берет, сегодня 13 октября. Меры никто не принимает.