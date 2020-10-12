Роспотребнадзор: в Алтайском крае сохраняется неблагополучная обстановка по COVID-19

В Алтайском крае сохраняется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по COVID-19 – темпы распространения заболевания растут.

Как заявила замглавы управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина в ходе онлайн-брифинга 12 октября, на данный момент заболеваемость коронавирусом держится на уровне 662 человек на 100 тысяч населения. Ежедневный прирост достиг уровня 1,1, коэффициент распространения инфекции – 1,3.

По словам главного вирусолога Алтайского края Валерия Шевченко, на данный момент в ковидных госпиталях имеется около 400 аппаратов ИВЛ. До конца года в медицинские учреждения планируется поступление еще 10 аппаратов.

При этом при необходимости дополнительные койки для больных COVID-19 могут развернуть в любой момент, подчеркнул он.