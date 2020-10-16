Алтайский край вошел в пятерку лидеров по ведению лесного хозяйства

Алтайский край вошел в пятерку лидеров по минимальному проценту нарушений в лесном хозяйстве.
По данным Рослесинфорга, лучше всего лесное хозяйство ведется в Республике Крым, Кемеровской и Амурской областях, а также Хабаровском и Алтайском краях.
Хуже всего ситуация оказалась в Иркутской, Кировской, Псковской областях, а также в республиках Дагестан и Тыва. При этом в Иркутской области и Тыве правила проведения мероприятий по защите, воспроизводству и использованию лесов нарушают уже 11 лет подряд.
Большинство нарушений связано с некачественным воспроизводством лесов – почти 40% от общего числа. Реже всего нарекания вызывает качество охраны от пожаров – около 18% неудов, пишет "Российская газета".
Неудовлетворительные оценки учитываются при оценке работы губернаторов и других ответственных лиц. Повторные нарушения могут стать поводом для уменьшения размера субсидий из федерального бюджета и увольнения чиновников.
Комментарии
сейчас придет месный калибр и скажеть -
как это все хорошо! давеча выезжал в лес и напилил дровишек на 100500 лет.
а чиновники все купленые(с)
(сарказм если что)
Имели в виду по выпиливанию реликтового леса.