Годовая аренда дорогой квартиры в Барнауле обойдется в миллион

Фото: avito.ru

Самое дорогое предложение аренды квартиры в Барнауле составляет 80 тысяч рублей в месяц, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

При этом в эту сумму не входят коммунальные платежи, то есть арендаторам придется самостоятельно оплачивать эти услуги. Следовательно, аренда и коммуналка обойдутся им больше миллиона рублей в год.

Речь идет об элитной квартире площадью 238 квадратных метров, расположенной на 11 уровне 16-этажного здания по адресу ул. Молодежная, 3б. Объявление о ее сдаче в аренду размещено на сайте Avito.

В распоряжении тех, кто пожелает снять роскошное жилье, будут три спальни, кабинет с библиотекой, большая гардеробная, прачечная, ванная комната с душевой, биде, сауна и гостевой туалет с писсуаром.

Владелец жилья также обращает внимание на веранды с панорамным остеклением и завораживающими видами на город. Поможет рассмотреть интересные детали установленный там большой бинокль.