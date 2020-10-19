Погибшего мужчину нашли на Алтае в месте исчезновения группы учета козлов

Следственные органы рассказали об обнаружении тела в месте поисков пропавшей группы регионального Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай, погибшего обнаружили под лавиной в районе Тархатинского озера – там, где проходил маршрут группы.

"Вчера в дневное время в ходе проведения поисково-спасательных мероприятий в труднодоступной местности в горах на территории Кош-Агачского района обнаружено тело неустановленного мужчины, предположительно, одного из пропавших без вести, погибшего при сходе снежной лавины, – уточнили в региональном Следственном комитете. – Местонахождение второго пропавшего без вести до настоящего времени неизвестно, проведение поисково-спасательных мероприятий продолжается".

Тело планируют доставить в Горно-Алтайск на опознание и судебно-медицинскую экспертизу. Организована доследственная проверка.

Ранее amic.ru писал, что двое участников группы, которые занимались учетом сибирского горного козла и горного барана, должны были выйти к месту встречи с основной группой еще 16 октября. Идут активные поиски.