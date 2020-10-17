Группа учета диких животных потерялась в горах Алтая

В Кош-Агачском районе идут поиски пропавшей группы регионального Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

Двое ее участников, которые занимались учетом сибирского горного козла и горного барана, должны были выйти к месту встречи с основной группой еще 16 октября, но их местонахождение до сих пор остается неизвестным.

К поисковым мероприятиям подключили коллег пропавших, полицейских, пожарных и поисково-спасательный отряд на вертолете Ми-8 "Авиалесоохраны".

Они осматривают местность в районе Тархатинского озера, где могут находиться сбившиеся с маршрута зоологи.