Барнаульцы пожаловались на огромную пробку из-за светофора

Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на огромную пробку на улице Трактовой и Павловском тракте из-за светофора.

"Трактовая – Попова, на светофоре успевает проехать 4-5 авто, Силикатный полностью заблокирован в две полосы. Движение по Трактовой в сторону Павловского тракта сильно затруднено", – написал подписчик сообщества Barnaul22.

Автомобилисты предполагают, что проблема кроется в светофоре на переходе. По мнению автомобилистов, пешеходов на этом участке не так много, а зеленый сигнал для них горит очень долго.

В комментариях под постом некоторые пользователи отметили, что виноваты в заторе и водители, которые нарушают ПДД.