Барнаульцы пожаловались на огромную пробку из-за светофора

Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на огромную пробку на улице Трактовой и Павловском тракте из-за светофора.
"Трактовая – Попова, на светофоре успевает проехать 4-5 авто, Силикатный полностью заблокирован в две полосы. Движение по Трактовой в сторону Павловского тракта сильно затруднено", – написал подписчик сообщества Barnaul22.
Автомобилисты предполагают, что проблема кроется в светофоре на переходе. По мнению автомобилистов, пешеходов на этом участке не так много, а зеленый сигнал для них горит очень долго.
В комментариях под постом некоторые пользователи отметили, что виноваты в заторе и водители, которые нарушают ПДД.
Комментарии
На опщественном транспорте ездить надо! Понакупали вёдер все кому не лень до банка дойти чтоб своё пердо возить, а потом разъехаться они не могут.