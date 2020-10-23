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В Барнауле на час остановили трамваи из-за пассажирки без маски

, ИА "Амител"
Женщина заявила, что не обязана подчиняться кондуктору
Фото: vk.com/incident22

Фото: vk.com/incident22

Отказ пассажирки надеть маску в общественном транспорте или покинуть салон послужил причиной остановки движения трамваев в направлении проспекта Космонавтов неподалеку от остановки "Матросова" в Барнауле. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

"Женщина ссылалась на закон где указывалось, что она не обязана выполнять действия сотрудников "Горэлектротранса". И они нарушают её личную свободу действий", — рассказал очевидец.

В связи с этим трамвай остановили и вызвали полицию. Ждать возобновления движения пришлось почти час. За это время скопилось около 15 трамваев, ожидающих возобновления движения по участку.

Ранее amic.ru писал, что причиной негативной реакции россиян на просьбы использовать защитные маски является то, что люди не совсем понимают, для чего они нужны. Об этом рассказал психолог Павел Жавнеров. По его словам, ношение масок еще не стало привычкой.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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