Соцсети: подозреваемого в убийстве девушки задержали в Бийске

Полиция, вероятно, задержала подозреваемого в нападении на двух девушек в Бийске, одна из которых погибла.

Как сообщает паблик Barnaul22, информацию подтвердили по телефонам, указанным в новой ориентировке. Официальных комментариев правоохранительные органы пока не предоставили.

Напомним, что 18 октября в Бийске в микрорайоне 1-й участок мужчина напал с ножом на двух девушек. Одна из них погибла на месте, а вторая пострадавшая получила ранения, но позднее пришла в себя в больнице.

26 октября полиция опубликовала новую ориентировку на подозреваемого. Мужчина со смуглой кожей, не славянской национальности был одет в камуфляж.