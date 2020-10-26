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Соцсети: подозреваемого в убийстве девушки задержали в Бийске

, ИА "Амител"
Официальных данных правоохранительные органы пока не предоставили
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Полиция, вероятно, задержала подозреваемого в нападении на двух девушек в Бийске, одна из которых погибла.

Как сообщает паблик Barnaul22, информацию подтвердили по телефонам, указанным в новой ориентировке. Официальных комментариев правоохранительные органы пока не предоставили.

Напомним, что 18 октября в Бийске в микрорайоне 1-й участок мужчина напал с ножом на двух девушек. Одна из них погибла на месте, а вторая пострадавшая получила ранения, но позднее пришла в себя в больнице.

26 октября полиция опубликовала новую ориентировку на подозреваемого. Мужчина со смуглой кожей, не славянской национальности был одет в камуфляж.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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