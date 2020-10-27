Бездомного задержали по подозрению в убийстве молодой жительницы Бийска

Раскрыта личность подозреваемого в убийстве 22-летней бийчанки и ранения ее подруги, которое произошло вечером 18 октября, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Задержанным оказался 32-летний мужчина. Он нигде не работает и не имеет постоянного места жительства.

"Правоохранительные органы работали в круглосуточном режиме: проверено множество версий, изучены личности потенциальных подозреваемых, а также информация, поступающая от неравнодушных граждан, – рассказали в ведомстве. – Спустя чуть более недели удалось установить личность причастного к убийству".

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц". Его заключили под стражу.

Следственные органы продолжают выяснять причины и обстоятельства случившегося. В частности, они выясняют мотив преступления и ведут сбор доказательной базы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю уточнили, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и освободился из мест лишения свободы 10 сентября 2018 года.

Как уже сообщал amic.ru, неизвестный злоумышленник с ножом напал на двух девушек в районе улиц Васильева и Социалистической 18 октября. От полученных ран одна пострадавшая скончалась на месте, вторую госпитализировали в тяжелом состоянии. Убийца скрылся.

Позднее выяснилось, что подозреваемый попал на запись камеры видеонаблюдения. Правоохранители опубликовали приметы злоумышленника.

Попавший в кадр бийчанин сам явился в полицию. Выяснилось, что он к преступлению не причастен.