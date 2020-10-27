Бездомного задержали по подозрению в убийстве молодой жительницы Бийска

Раскрыта личность подозреваемого в убийстве 22-летней бийчанки и ранения ее подруги, которое произошло вечером 18 октября, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Задержанным оказался 32-летний мужчина. Он нигде не работает и не имеет постоянного места жительства.
"Правоохранительные органы работали в круглосуточном режиме: проверено множество версий, изучены личности потенциальных подозреваемых, а также информация, поступающая от неравнодушных граждан, – рассказали в ведомстве. – Спустя чуть более недели удалось установить личность причастного к убийству".
В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц". Его заключили под стражу.
Следственные органы продолжают выяснять причины и обстоятельства случившегося. В частности, они выясняют мотив преступления и ведут сбор доказательной базы.
В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю уточнили, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и освободился из мест лишения свободы 10 сентября 2018 года.
Как уже сообщал amic.ru, неизвестный злоумышленник с ножом напал на двух девушек в районе улиц Васильева и Социалистической 18 октября. От полученных ран одна пострадавшая скончалась на месте, вторую госпитализировали в тяжелом состоянии. Убийца скрылся.
Позднее выяснилось, что подозреваемый попал на запись камеры видеонаблюдения. Правоохранители опубликовали приметы злоумышленника.
Попавший в кадр бийчанин сам явился в полицию. Выяснилось, что он к преступлению не причастен.
Комментарии
Был бездомный, к зиме обзавелся жильем. Надолго, стабильно.
скорее всего обдолбыш..
Ранее судимый.
Лишь бы это был правда он.
А не по договрренности.
Ему от безысходности сужествующей жизни теплое жилье и регулярное питание, а сообразительному - звездочку на погоны.
Нормальная придумка
а мотив?
Посмотрим что скажет выжившая - ей нет смысла врать
27.10.2020 10:49
Барнаулец
Был бездомный, к зиме обзавелся жильем. Надолго, стабильно.
Ненадолго. Выйдет по УДО и еще кого-нибудь убьёт. Русская рулетка- вас, меня, любого , коме тех кого ФСО охраняет. А ведь можно было с самого начала- свинцовую примочку на лоб.
Вряд-ли это он. Просто сделаем не умеют работать, соответственно не найдут никогда, а тут хоть так, общественность успокоить
Следаки *