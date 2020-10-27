"Дебилы в клиническом плане". Познер резко высказался о россиянах, отрицающих COVID

Журналист и телеведущий Владимир Познер жестко высказался о россиянах, которые отрицают существование коронавируса, сообщает НСН.
"Люди, которые говорят о том, что никакого коронавируса нет, – это либо дебилы в клиническом плане, либо провокаторы. Здесь одно из двух", – отметил публицист и призвал граждан соблюдать меры предосторожности.
Познер также признался, что его жена заболела коронавирусом, и говорит он об этом в том числе и с личной точки зрения.
Ранее Владимир Познер посоветовал ковид-диссидентам жить в вольере. По словам журналиста, в клетке такие люди не могут навредить никому, кроме себя.
По последним данным, в России насчитывается свыше 1,5 млн случаев заражения коронавирусом и 26,5 тыс. смертей. За прошедшие сутки в стране выявили более 16,5 тыс. заболевших.
Комментарии
Люди отрицающие ковид имеют хоть какие-то убеждения, в отличии от Познера который готов говорить всё что угодно кремлю.
28.10.2020 06:41
- гость -
Люди отрицающие ковид имеют хоть какие-то убеждения
Убеждения, требующие приёма у психиатра.
А тех,кто верит что Путин отравил навального боевым веществом Новьичок Познер назвал либо идиотен,либо провокейтор.
Говорить то что угодно Кремлю-это самое плохое что можно придумать.Людям,далёким от либерастических убеждений не понять как приятно лизать пиндосские или европейские задницы.
а что короновирус только у нас в стране, если вы считаете, что Познер верит кремлю?
Не смотря на все мои неприятия этой околокремлевской тусовки, Позднер абсолютно прав. Поверьте мне, человеку, пишущему из ковидного госпиталя при ГБ-5. Народу очень много. В реанимации тяжёлые, довольно часто вывозят. Но нужно отдать должное, медперсонал работает очень слаженно, проблем и перебоев с медикаментами нет, минеральная вода постоянно на постах стоит в достаточном количестве. Сейчас иду на поправку. При поступлении (скорую ждал более 4 дней) было поражено 75% поверхности легких и сатурация не доходила до 80%. Сейчас, на минимальном кислороде, сатурация 97-98%.
Берегите себя. Носите маски. Не панацея, но шанс пережить пандемию возрастает.
Интересно, а Гость ( или гостья, что скорее всего) из соседней ветки, что возбудился от заявления об оплачиваемости его комментариев, будет на Познера в суд подавать? Или тут-то ссыкотно будет?
Хороший журналист в России долго не живет. В. Позднер 86 лет