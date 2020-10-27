"Дебилы в клиническом плане". Познер резко высказался о россиянах, отрицающих COVID

Журналист и телеведущий Владимир Познер жестко высказался о россиянах, которые отрицают существование коронавируса, сообщает НСН.

"Люди, которые говорят о том, что никакого коронавируса нет, – это либо дебилы в клиническом плане, либо провокаторы. Здесь одно из двух", – отметил публицист и призвал граждан соблюдать меры предосторожности.

Познер также признался, что его жена заболела коронавирусом, и говорит он об этом в том числе и с личной точки зрения.

Ранее Владимир Познер посоветовал ковид-диссидентам жить в вольере. По словам журналиста, в клетке такие люди не могут навредить никому, кроме себя.

По последним данным, в России насчитывается свыше 1,5 млн случаев заражения коронавирусом и 26,5 тыс. смертей. За прошедшие сутки в стране выявили более 16,5 тыс. заболевших.