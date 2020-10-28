Более 90 гидротехнических сооружений в Алтайском крае являются бесхозными

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил обеспечить безопасное функционирование бесхозных гидротехнических сооружений (ГТС) и передать их в собственность муниципалитетов.

28 октября глава региона провел заседание правительства по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Об итогах инвентаризации и обследовании ГТС, расположенных в крае, Томенко доложила заместитель главы Министерства природных ресурсов и экологии Лариса Казанцева.

Согласно ее отчету, на 20 октября в крае находится 235 гидротехнических сооружений, из которых 144 имеют собственника. При этом 21 бесхозяйное сооружение не выполняет своих функций, а еще 36 требуют пристального внимания. При авариях на таких объектах возможен ущерб населению и различным объектам.

Томенко поручил передать ГТС под контроль муниципалитетов, на территории которых расположены постройки. При этом губернатор заметил, что властям нужно определить четкий порядок действий и реальные сроки восстановления безопасного функционирования объектов.

Со своей стороны краевые ведомства окажут собственникам необходимую помощь, а при необходимости к восстановлению привлекут федеральные структуры, сообщает пресс-служба правительства.