Пять электричек отменят в Алтайском крае из-за праздника

Расписание ряда пригородных поездов в Алтайском крае изменится с 4 по 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, сообщает пресс-служба компании "Алтай-Пригород".

Изменения коснутся семи поездов, которые курсируют по пяти маршрутам. Перепроверить расписание рекомендуется тем, кто отправляется на поездах, следующих в Барнаул со станций Озерки, Заринская, Депо и Сузун. Также корректировки коснутся электрички, которая ходит от Барнаула до станции Красный Боец.

Так, 4 ноября отменят следующие электропоезда:

– № 6021 сообщением Озерки – Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:56);

– № 6101 сообщением Депо – Барнаул (7:04, 7:43);

– № 6020 сообщением Барнаул – Красный Боец (18:36, 20:36);

– № 7105 сообщением Заринская – Барнаул (6:50, 8:25).

Дополнительно назначат в этот день только электропоезд № 6227 сообщением Заринская – Барнаул (14:40, 16:47).

5 ноября внесут следующие корректировки в расписание поездов:

– отменят электропоезд № 6001 сообщением Озерки – Барнаул (5:35, 6:55);

– назначат электропоезд № 6775 сообщением Сузун – Барнаул (4:01, 6:55).

Пассажиров просят быть внимательнее и планировать поездки с учетом изменений в расписании. Более подробную информацию можно получить в пригородных кассах компании, по телефону (3852) 29-21-68 или на официальном сайте "Алтай-Пригорода".