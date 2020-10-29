Барнаульцы выйдут на пикет из-за ситуации в здравоохранении

Краевед Данил Дегтярев и представитель общественной организации "Гражданский патруль" Игорь Берг объявили о проведении пикета, на котором они планируют выразить недовольство сложившейся ситуацией в здравоохранении Алтайского края. Соответствующую информацию Берг разместил на своей странице в социальной сети Facebook.
"Я считаю, что пора во весь голос заявить о критической ситуации в медицине Алтайского края и призвать к ответственности тех, кто в этом виновен, – пояснил Дегтярев. – У меня есть близкие и знакомые, которые пострадали от неразберихи в этой сфере в последний месяц. К сожалению, есть и летальные исходы. Вот ради того, чтобы их судьбу больше никто не повторил, я и стал соорганизатором этой акции".
Берг обратил внимание на очереди в поликлиниках, долгое ожидание прибытия бригад скорой помощи и нехватку лекарств.
"Скорую помощь приходится ждать сутками, – подчеркнул Берг. – Причем страдают не только больные коронавирусом, но и люди с другими патологиями".
Мероприятие пройдет в воскресенье, 1 ноября, в 13:00 на улице Пионеров в сквере рядом с бюстом пионера Киры Баева. Максимально допустимая численность участников – 50 человек.
Ранее amic.ru писал, что представители региональных Минздрава и Росздравнадзора заявили о дефиците медпрепаратов почти по всей России. Так они ответили на вопрос населения, который переадресовал им губернатор Виктор Томенко.
По словам чиновников, Алтайский край уже обратился к производителям и поставщикам медпрепаратов, а власти готовят письма в федеральные Минпромторг и Минздрав с просьбой помочь наладить поставки лекарств.
Позднее главный внештатный специалист-эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова ответила на жалобы населения по поводу отсутствия в аптеках антибиотиков и противовирусных препаратов. В ходе онлайн-брифинга 19 октября она заявила, что проблема кроется не в том, что в регион поставляют недостаточное количество медикаментов, а в том, что часть населения занимается самолечением и пытается приобрести лекарства без рецепта врача.
Комментарии
Виноват пересидент и едросы, за которых с радостью голосуют! Так чем же не довольны? Надо на выборах не ставить галочку на против неугодных, вот и будет самый лучший пикет!
в реанимации ГБ11 еще есть люди которым ни разу не заплатили ковидные деньги
29.10.2020 14:57
- гость -
Виноват пересидент и едросы, за которых с радостью голосуют!
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А местные власти, дружно распиливающие бюджет по своим карманам по-вашему безобидные овечки?
Без "которых с радостью голосуют!" не бывает пересидентов. Поиски начинайте с себя !
29.10.2020 15:07
- гость -
Так "рыба гниет с головы"! Если верха позволяют, так почему бы низам не "пилить" бюджет.
>>за которых с радостью голосуют!
Как вы задолбали, в каждой жопе затычки. Никто за них не голосует, сколько им надо, столько они и нарисуют.
Министра съесть решили? Не съедите вы его, он от бабушки ушел, он от дедушки ушел и от вас он уйдет. А в другом регионе скажет я потерпел по службе за правду.....
Путин строит (и уже построил капиталистическое общество) поэтому не надо думать, что о вас кто-то будет заботиться-это не является целью этой власти. Вы всё еще живете по понятиям социализма, а это глупо, вернитесь в реальность и поймите, что вы просто материал для успешных людей России. Если здравоохранение вернуть на прежний уровень финансирования, то у капиталистов будет меньше денег (а им это надо?)
29.10.2020 15:33
Глупцы
В каком месте оно капиталистическое? Скорее монарихически-олигархически-социалистически-капиталистическое
Не строят. Продают все что можно.
В РФ установился феодальный тип государства. Пикеты в депрессивном регионе (Алтайском крае) скорее всего никого не встревожат кроме как пикетирующих и родственников пострадавших от развала медицины в АК. Голосовать против гражданина путитина тоже бесполезно. Не граждане РФ его выбирали, не им его и снимать. Есть один выход - но он неконституционный.
Какие митинги в условиях пандемии??Во всей стране такой Бардак творится..Читаешь новости и понимаешь,что у нас не самый худший вариант.Конечно хотелось бы,чтобы тесты всем делали,больных сразу помещали в больницы,лекарств на всех хватало..Но если денег не выделяют нашему МЗ,Попов то их где пошукает?Это распределение идет сверху,Попов каким боком может залесть в карман к МЗ России..Или проще найти крайнего и на него всех собак?Так это уже мобинг в чистом виде..Прям начинает попахивать травлей человека..
2 Бабуля.
секрет полишинеля.
как бы много гостей, а на самом деле - один и тот же хмырь беседует сам с сосбой.
и это не шиза.
это или купленные( посмотрите фильм Спящие) или просто дбл
Реформа Супрун ннада.
такого беспредела в работе Минздрава АК не было за всю его историю, современную
и прошлую;
ИП (Истомин/Попов) купили себе индульгенцию, а остальные сотрудники ведомства просто страусы!!
...однако, и губер не вечен,
все когда-то заканчивается;
прежний министр ведомства (он(а) по сравнению с нынешними - божий одуванчик), тоже думал(а) что у нее все хорошо
митинг дело стоящее, когда по-существу, когда организаторы понимают суть происходящего...
в чем сомневаюсь..
подписи вот за отставку (Попова) собирали, и много собрали!!.., однако у него (Попова) есть информация (видимо из ГРУ) что ресурс (сервер) на котором была организована акция, принадлежит американцам, и это все их происки...
АНБ и ЦРУ ведь заняться больше нечем как министра здравоохранения на Алтае свергать..
так он прокомментировал недовольство его работой, и начальство (губернатор) сочло довод веским...