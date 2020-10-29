Барнаульцы выйдут на пикет из-за ситуации в здравоохранении

Краевед Данил Дегтярев и представитель общественной организации "Гражданский патруль" Игорь Берг объявили о проведении пикета, на котором они планируют выразить недовольство сложившейся ситуацией в здравоохранении Алтайского края. Соответствующую информацию Берг разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я считаю, что пора во весь голос заявить о критической ситуации в медицине Алтайского края и призвать к ответственности тех, кто в этом виновен, – пояснил Дегтярев. – У меня есть близкие и знакомые, которые пострадали от неразберихи в этой сфере в последний месяц. К сожалению, есть и летальные исходы. Вот ради того, чтобы их судьбу больше никто не повторил, я и стал соорганизатором этой акции".

Берг обратил внимание на очереди в поликлиниках, долгое ожидание прибытия бригад скорой помощи и нехватку лекарств.

"Скорую помощь приходится ждать сутками, – подчеркнул Берг. – Причем страдают не только больные коронавирусом, но и люди с другими патологиями".

Мероприятие пройдет в воскресенье, 1 ноября, в 13:00 на улице Пионеров в сквере рядом с бюстом пионера Киры Баева. Максимально допустимая численность участников – 50 человек.

Ранее amic.ru писал, что представители региональных Минздрава и Росздравнадзора заявили о дефиците медпрепаратов почти по всей России. Так они ответили на вопрос населения, который переадресовал им губернатор Виктор Томенко.

По словам чиновников, Алтайский край уже обратился к производителям и поставщикам медпрепаратов, а власти готовят письма в федеральные Минпромторг и Минздрав с просьбой помочь наладить поставки лекарств.

Позднее главный внештатный специалист-эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова ответила на жалобы населения по поводу отсутствия в аптеках антибиотиков и противовирусных препаратов. В ходе онлайн-брифинга 19 октября она заявила, что проблема кроется не в том, что в регион поставляют недостаточное количество медикаментов, а в том, что часть населения занимается самолечением и пытается приобрести лекарства без рецепта врача.