Ужесточение ограничений из-за коронавируса рассмотрят в Алтайском крае 29 октября

Правительство Алтайского края совместно с членами регионального оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом 29 октября рассмотрит рекомендации федерального Роспотребнадзора по усилению ограничительных мер в регионах страны. Об этом сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59".
Речь идет о рекомендации губернаторам запретить ночные рестораны, клубы и развлекательные мероприятия в регионах, а также введении всеобщего масочного режима. Последнее предусматривает всеобщую обязанность носить маски в местах массового пребывания людей, транспорте, на парковках и в лифтах.
В случае положительного решения это станет не первым изменением "ковидного" указа в сторону ужесточения текущей осенью. Так, 13 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал новую версию документа.
Эта редакция подразумевает введение ряда мер для борьбы с COVID-19. В частности, организациям рекомендовано по возможности ввести гибкий график работы сотрудников. Также в регионе в очередной раз ужесточили масочный режим.
Позднее региональный Минздрав принял решение временно приостановить плановую медицинскую помощь. Исключения составляют пациенты с заболеваниями, внесенными в специальный перечень.
Ранее amic.ru писал, что в Роспотребнадзоре допустили возможность введения дополнительных ограничений для борьбы с распространением COVID-19. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, дополнительные ограничительные меры могут ввести, если рост числа заболевших продолжится.
Комментарии
Не опоздали с новостью? Сегодня, как раз 29.10.2020, или я что-то путаю?
Что на этот раз? Они людей в масках спать заставят или суп в кафе есть?
а они не хотят предложить:
1) брать повторные мазки у ковидных НА ДОМУ. Чтобы больные не ехали ни на каком транспорте, и не стояли в одной очереди с другими клиентами поликлиник?
2) а они не хотят предложить эпид службе самим брать данные из ДЦАК по анализам для
отгрузки постановлений, чтобы ковидники НЕ ЕЗДИЛИ в их офис?
3) поликлиника 12 больницы - почему люди стоят в очереди за ковидными анализами к инфекционисту по 5 часов? Там стоят не только ковидники - напротив 4 кабинета терапевтов. Гыгы...... пусть предложат разведение потоков людей.
4) почему продление больничного для ковидников в одной очереди со всеми? и к терапевту, и на печати. Люди в этой очереди по 4-5 часов стоят. Пусть предложат отдельных специалистов для ковидных больничных.
"всеобщего масочного режима. Последнее предусматривает всеобщую обязанность носить маски в местах массового пребывания людей, транспорте, на парковках и в лифтах."
Но про маски в местах скопления людей говорили ещё несколько месяцев назад? Или снова как бы ужесточили, но всё то же самое?
Сосание крестика православного очень сильно помогает. А тех, кто не сосёт, особенно в в транспорте, предавать анафеме и остракизьму.
они не хотят предложить:
1) брать повторные мазки у ковидных НА ДОМУ.
Да они то, может, и хотят, врачей откуда брать? Пять минут назад в бегущей строке местного ТВ: "Срочно требуются водители машин скорой медицинской помощи"
Да они то, может, и хотят, врачей откуда брать?
А чтобы брать мазки нужно 6 лет учиться? Ох сомневаюсь! Пусть 80 тыр в месяц платят и желающие появятся. То же касается и водителей на скорую.
Нужно разграничивать потоки в ЛПУ,ставить тепловизоры и дезинфекционные рамки в ЛПУ.Нужно заставить владельцев ТЦ ставить санитайзеры кабинки и дезинфекционные рамки,чтоб не таскали на себе вирус..Что придумывать колесо..Давно этим всем пользуются другие..
а это мой вчерашний комментарий. а то его вчера удалили ближе к вечеру, когда уже не опубликуешь... забоялись...
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Б.Гейтс 2010 г.:
Давайте взглянем. Первый сомножитель - население. Сегодня в мире - 6,8 миллиардов людей, и эта цифра вырастет примерно до 9 миллиардов. При условии крупных успехов в создании новых вакцин, в здравоохранении, в сфере охраны репродуктивного здоровья, рост может снизиться на 10-15 процентов, но это все равно прирост на примерно 1,3 миллиарда.
Б.Гейтс 2020 г.:
Несколько стран, которые почти полностью избежали эпидемии, такие как Тайвань, Новая Зеландия и Австралия. Они использовали свой опыт и подготовились, что позволило им двигаться гораздо быстрее. Так что мы должны подготовиться ко второй волне вируса, которая я бы сказал, на это раз привлечет внимание.
Председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова 2020 г.:
Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений.
Ферти́льность — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство.
Дитя человеческое (фильм, 2006)
Пусть 80 тыр в месяц платят и желающие появятся. То же касается и водителей на скорую.
Да я разве против? пусть
По- хорошему уже давно комиссии по регионам надо отправить, проверить ковидные выплаты и ковидные транши, а не ждать пока все само рассосется
Я в шоке! Зная эпид.обстановку, Томенко начал снимать ограничения и всё открывать и, о боже, люди начали заболевать! Причем весной и в начале лета у всех была самоизоляция, карантин, удалёнка, а сейчас нас просят маски носить просто. В больницах отказываются брать анализ на ковид, стационарных больных не регистрируют специально, т.к. нельзя превышать план по заболевшим.
Я подписал петицию "Алтайский край - против Виктора Томенко". Такой управленец нам не нужен.
29.10.2020 17:08
гость -
То то эта реклама бежит уже недели 2-3 а о тех кто идёт говорят как о героях....Думаю если зарплату водителя скорой помощи озвучить, то слеза прошибет.
Но про маски в местах скопления людей говорили ещё несколько месяцев назад? Или снова как бы ужесточили, но всё то же самое?
Теперь по 2 носить надо будет
Заставят в 20-00 выходить на балконы и хлопать в ладошки
ветровые мельницы
29.10.2020 17:26
- гость -
А чтобы брать мазки нужно 6 лет учиться? Ох сомневаюсь!
Тогда сходи к местному слесарю, он тебе возьмет мазок.