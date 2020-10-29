Ужесточение ограничений из-за коронавируса рассмотрят в Алтайском крае 29 октября

Правительство Алтайского края совместно с членами регионального оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом 29 октября рассмотрит рекомендации федерального Роспотребнадзора по усилению ограничительных мер в регионах страны. Об этом сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59".

Речь идет о рекомендации губернаторам запретить ночные рестораны, клубы и развлекательные мероприятия в регионах, а также введении всеобщего масочного режима. Последнее предусматривает всеобщую обязанность носить маски в местах массового пребывания людей, транспорте, на парковках и в лифтах.

В случае положительного решения это станет не первым изменением "ковидного" указа в сторону ужесточения текущей осенью. Так, 13 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал новую версию документа.

Эта редакция подразумевает введение ряда мер для борьбы с COVID-19. В частности, организациям рекомендовано по возможности ввести гибкий график работы сотрудников. Также в регионе в очередной раз ужесточили масочный режим.

Позднее региональный Минздрав принял решение временно приостановить плановую медицинскую помощь. Исключения составляют пациенты с заболеваниями, внесенными в специальный перечень.

Ранее amic.ru писал, что в Роспотребнадзоре допустили возможность введения дополнительных ограничений для борьбы с распространением COVID-19. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, дополнительные ограничительные меры могут ввести, если рост числа заболевших продолжится.