Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал новую версию своего "ковидного" указа во вторник, 13 октября. Документ опубликовали на официальном сайте региона.

Новая редакция подразумевает введение ряда мер для борьбы с COVID-19. В частности, организациям рекомендовано по возможности ввести гибкий график работы сотрудников. Также в регионе в очередной раз ужесточили масочный режим. Более подробно о новых правилах можно прочитать в материале amic.ru – здесь.

По последним данным, в Алтайском крае с начала эпидемии COVID-19 заразились 15 508 человек, выздоровели 13 413 человек, скончались 596 пациентов.