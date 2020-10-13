Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал новую версию своего "ковидного" указа во вторник, 13 октября. Документ опубликовали на официальном сайте региона.
Новая редакция подразумевает введение ряда мер для борьбы с COVID-19. В частности, организациям рекомендовано по возможности ввести гибкий график работы сотрудников. Также в регионе в очередной раз ужесточили масочный режим. Более подробно о новых правилах можно прочитать в материале amic.ru – здесь.
По последним данным, в Алтайском крае с начала эпидемии COVID-19 заразились 15 508 человек, выздоровели 13 413 человек, скончались 596 пациентов.
Комментарии
Также в регионе в очередной раз ужесточили масочный режим.
Никогда не было и вот опять
Напишите, пожалуйста, телефон call-центра, в котором озвучив симптомы можно получить рекомендации по лечению.
В одной из новостей было сказано, что контакт-центры в крае созданы. В регистратуре поликлиники № 14 такого телефона не знают. Запись к терапевту на четверг. А с температурой 39 ждать столько нереально.
13.10.2020 23:37
- гость -
Напишите, пожалуйста, телефон call-центра, в котором озвучив симптомы можно получить рекомендации по лечению.
В одной из новостей было сказано, что контакт-центры в крае созданы. В регистратуре поликлиники № 14 такого телефона не знают. Запись к терапевту на четверг. А с температурой 39 ждать столько нереально.
88002343551 центр мониторинга по коронавирусу в АК. Инфа из инсты, люди в комментах писали, сами не проверяли, записали на всяк случай, и ещё такой номер 66-54-27. Попробуйте позвоните.
Губернатор Виктор Томенко подписал новую редакцию "ковидного" указа.
________________________________________А где подпись то?
14.10.2020 06:36
- гость -
Спасибо
Он ничего не подписал и не подписывал потому что всегда можно заднюю включить если что.
И не только он ничего не подписывает. Получается, что все кто заставляет эти указы выполнять, сами нарушают закон!
Ну я так понял, "спасение утопающих - дело рук самих утопающих".
Возникает только один маленький вопросик: за что мы платим такие немаленькие налоги?
Присоединяюсь к всеобщему вопросу....... где подпись???
Подписей никогда отродясь под такими документами никто не ставил
Это официальная печать зарегистрированная? Такую бумагу сейчас любой школьник напечатать может.
Для сомневающихся в подлинности указа: он размещен на официальном сайте региона. Экземпляр с подписью всегда хранится в деле. На публикацию отдают копию, заверенную такой печатью.
Я так понимаю, что наш человек ничему и ни во что не верит: ни в ковид, ни в маски, ни в подлинность указа. Кругом заговоры мерещатся. Читать смешно.
а ничего, что губернатор - это исполнительная власть? и никаких выдавать указы населению он не имеет полномочий? в отличии от федеральной законодательной.
Гостья: Есть закон для публикации документов и он здесь явно не соблюдается. А если вы не в курсе этого, то смейтесь
С сентября то тут, то там появляются сообщения о смертях от масках. Не так давно было обнародовано сообщение о том, что в Германии умерло 3 детей в результате ношения маски. В России тоже есть такие случаи. В Санкт-Петербурге погибла девушка, упав прямо под поезд из-за потери сознания в результате ношения маски. В московском метро люди падают в обморок в поезде или на платформе из-за ношения маски. Вот сообщение из Кемерово, где на улице умерла женщина:
◀️"В пятницу, 25 сентября, в Кемерове на улице Весенней, около краеведческого музея, женщина почувствовала недомогание и упала на асфальт. Проходившие мимо люди попытались помочь незнакомке и вызвали медиков, однако прибывшие спасатели зафиксировали смерть.
Судя по опубликованным в Сети снимкам, погибла женщина старшего возраста, она была в медицинской маске."
В подмасочном воздухе содержание углекислого газа смертельно опасно - оно в 2-3 раза выше ТОКСИЧЕСКОГО уровня!
🆘Получается, что когда вам предлагают надеть маску, то на фоне современных новостей, это покушение на здоровье, которое может закончиться летальным исходом.
14.10.2020 10:26
МДА
Гостья: Есть закон для публикации документов и он здесь явно не соблюдается. А если вы не в курсе этого, то смейтесь
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Да вы и разницы-то между законом, постановлением и указом не знаете, не бросайтесь словами, если в теме. И я, между прочим, как раз в курсе.
Гостья
Видать как вы в курсе. Постановления и указы не должны нарушать верховенствующие законы РФ. И Губернатор не является законодательной властью, а является исполнительной. А значит нарушения во всем и везде. Понятия масочного режима, а тем более какие средства защиты применять в Конституции и Федеральных законах нет на сегодняшний день.
Ну не носите маску. И к врачам не обращайтесь . Ковида ж нет. Значит вы не болеете, а врете
ГОСТ Р 7.0.97-2016. 5.24 Печать заверяет подлинность подписи должностного лица на документах. В постановлениях губернатора нет обязательного реквизита документов - подписи, следовательно, и печать там неуместна, т.к. ею просто нечего заверять.
Вы то про закон для публикации документов, то про сам масочный режим. Мой комментарий был на тему отсутствия подписи в документе. По иным вопросам дискутировать с вами желания не было и нет.
ГОСТ Р 7.0.97-2016
5.24 Печать заверяет подлинность подписи должностного лица на документах. В постановлениях губернатора Краснодарского края нет обязательного реквизита документов - подписи, следовательно, и печать там неуместна, т.к. ею просто нечего заверять.
14.10.2020 11:05
Гость
Ковид есть, как и много других болезней куда страшней. Паниковать не нужно. И бессмысленных телодвиженей то же делать не надо. Маска а тем более тряпка из Марии Ра спасает лишь от злых кассиров.
14.10.2020 11:07
Гостья
А тут одно без другого не бывает. Есть указ - есть масочный режим. Нет указа - нет режима.
14.10.2020 11:07
Гостья
Вам просто сказать не чего! Потому что ваши карты крапленые!
14.10.2020 11:14
МДА
14.10.2020 11:07
Гостья
Вам просто сказать не чего! Потому что ваши карты крапленые!
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Вы меня провоцируете на продолжение дискуссии, сбрасываете какие-то цитатки, вырванные из контекста. Это несерьезно. На провокации поддаваться не собираюсь. Общение закончено.
Я же говорю сказать не чего!
Если есть указ подписанный почему бы его не показать? Или мы не достойны?
Томенко вообще засланный казачёк в нашем регионе! И на местное население он давно уже наклал большую кучу! Всё делается для подавления воли народа. Посмотрите эксперимент с маленькими слонятами, как их приучают повиноваться - всё поймёте к чему этот масочный режим и прочие дурости губернатора. Сам-то он свои указы не выполняет!!! Ха-ха-хах! Смех да и только над таким губернатором...