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Новости

В Алтайском крае ввели новые ограничения по коронавирусу

, ИА "Амител"
Губернатор Виктор Томенко подписал новую редакцию "ковидного" указа

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал новую версию своего "ковидного" указа во вторник, 13 октября. Документ опубликовали на официальном сайте региона.

Новая редакция подразумевает введение ряда мер для борьбы с COVID-19. В частности, организациям рекомендовано по возможности ввести гибкий график работы сотрудников. Также в регионе в очередной раз ужесточили масочный режим. Более подробно о новых правилах можно прочитать в материале amic.ruздесь.

По последним данным, в Алтайском крае с начала эпидемии COVID-19 заразились 15 508 человек, выздоровели 13 413 человек, скончались 596 пациентов.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

13.10.2020 20:11
Пионер

Также в регионе в очередной раз ужесточили масочный режим.

Никогда не было и вот опять

13.10.2020 23:37
- гость -

Напишите, пожалуйста, телефон call-центра, в котором озвучив симптомы можно получить рекомендации по лечению.
В одной из новостей было сказано, что контакт-центры в крае созданы. В регистратуре поликлиники № 14 такого телефона не знают. Запись к терапевту на четверг. А с температурой 39 ждать столько нереально.

14.10.2020 06:36
- гость -

13.10.2020 23:37
- гость -
Напишите, пожалуйста, телефон call-центра, в котором озвучив симптомы можно получить рекомендации по лечению.
В одной из новостей было сказано, что контакт-центры в крае созданы. В регистратуре поликлиники № 14 такого телефона не знают. Запись к терапевту на четверг. А с температурой 39 ждать столько нереально.

88002343551 центр мониторинга по коронавирусу в АК. Инфа из инсты, люди в комментах писали, сами не проверяли, записали на всяк случай, и ещё такой номер 66-54-27. Попробуйте позвоните.

14.10.2020 06:55
Да уж

Губернатор Виктор Томенко подписал новую редакцию "ковидного" указа.
________________________________________А где подпись то?

14.10.2020 07:52
- гость -

14.10.2020 06:36
- гость -

Спасибо

14.10.2020 08:22
Ввп

Он ничего не подписал и не подписывал потому что всегда можно заднюю включить если что.

14.10.2020 08:27
МДА

И не только он ничего не подписывает. Получается, что все кто заставляет эти указы выполнять, сами нарушают закон!

14.10.2020 08:27
- гость -

Ну я так понял, "спасение утопающих - дело рук самих утопающих".
Возникает только один маленький вопросик: за что мы платим такие немаленькие налоги?

14.10.2020 08:36
krash

Присоединяюсь к всеобщему вопросу....... где подпись???

14.10.2020 08:46
Гога

Подписей никогда отродясь под такими документами никто не ставил

14.10.2020 08:59
Filin

Это официальная печать зарегистрированная? Такую бумагу сейчас любой школьник напечатать может.

14.10.2020 09:58
Гостья

Для сомневающихся в подлинности указа: он размещен на официальном сайте региона. Экземпляр с подписью всегда хранится в деле. На публикацию отдают копию, заверенную такой печатью.

Я так понимаю, что наш человек ничему и ни во что не верит: ни в ковид, ни в маски, ни в подлинность указа. Кругом заговоры мерещатся. Читать смешно.

14.10.2020 10:17
- гость -

а ничего, что губернатор - это исполнительная власть? и никаких выдавать указы населению он не имеет полномочий? в отличии от федеральной законодательной.

14.10.2020 10:26
МДА

Гостья: Есть закон для публикации документов и он здесь явно не соблюдается. А если вы не в курсе этого, то смейтесь

14.10.2020 10:36
- гость -

С сентября то тут, то там появляются сообщения о смертях от масках. Не так давно было обнародовано сообщение о том, что в Германии умерло 3 детей в результате ношения маски. В России тоже есть такие случаи. В Санкт-Петербурге погибла девушка, упав прямо под поезд из-за потери сознания в результате ношения маски. В московском метро люди падают в обморок в поезде или на платформе из-за ношения маски. Вот сообщение из Кемерово, где на улице умерла женщина:

&#9664;&#65039;"В пятницу, 25 сентября, в Кемерове на улице Весенней, около краеведческого музея, женщина почувствовала недомогание и упала на асфальт. Проходившие мимо люди попытались помочь незнакомке и вызвали медиков, однако прибывшие спасатели зафиксировали смерть.

Судя по опубликованным в Сети снимкам, погибла женщина старшего возраста, она была в медицинской маске."

В подмасочном воздухе содержание углекислого газа смертельно опасно - оно в 2-3 раза выше ТОКСИЧЕСКОГО уровня!

&#127384;Получается, что когда вам предлагают надеть маску, то на фоне современных новостей, это покушение на здоровье, которое может закончиться летальным исходом.

14.10.2020 10:47
Гостья


14.10.2020 10:26
МДА

Гостья: Есть закон для публикации документов и он здесь явно не соблюдается. А если вы не в курсе этого, то смейтесь
---------------
Да вы и разницы-то между законом, постановлением и указом не знаете, не бросайтесь словами, если в теме. И я, между прочим, как раз в курсе.

14.10.2020 11:01
МДА

Гостья

Видать как вы в курсе. Постановления и указы не должны нарушать верховенствующие законы РФ. И Губернатор не является законодательной властью, а является исполнительной. А значит нарушения во всем и везде. Понятия масочного режима, а тем более какие средства защиты применять в Конституции и Федеральных законах нет на сегодняшний день.

14.10.2020 11:05
Гость

Ну не носите маску. И к врачам не обращайтесь . Ковида ж нет. Значит вы не болеете, а врете

14.10.2020 11:07
МДА

ГОСТ Р 7.0.97-2016. 5.24 Печать заверяет подлинность подписи должностного лица на документах. В постановлениях губернатора нет обязательного реквизита документов - подписи, следовательно, и печать там неуместна, т.к. ею просто нечего заверять.

14.10.2020 11:07
Гостья

Вы то про закон для публикации документов, то про сам масочный режим. Мой комментарий был на тему отсутствия подписи в документе. По иным вопросам дискутировать с вами желания не было и нет.

14.10.2020 11:07
МДА

ГОСТ Р 7.0.97-2016
5.24 Печать заверяет подлинность подписи должностного лица на документах. В постановлениях губернатора Краснодарского края нет обязательного реквизита документов - подписи, следовательно, и печать там неуместна, т.к. ею просто нечего заверять.

14.10.2020 11:10
МДА

14.10.2020 11:05
Гость

Ковид есть, как и много других болезней куда страшней. Паниковать не нужно. И бессмысленных телодвиженей то же делать не надо. Маска а тем более тряпка из Марии Ра спасает лишь от злых кассиров.

14.10.2020 11:11
МДА

14.10.2020 11:07
Гостья

А тут одно без другого не бывает. Есть указ - есть масочный режим. Нет указа - нет режима.

14.10.2020 11:14
МДА

14.10.2020 11:07
Гостья

Вам просто сказать не чего! Потому что ваши карты крапленые!

14.10.2020 11:25
Гостья


14.10.2020 11:14
МДА

14.10.2020 11:07
Гостья

Вам просто сказать не чего! Потому что ваши карты крапленые!
------------------------------
Вы меня провоцируете на продолжение дискуссии, сбрасываете какие-то цитатки, вырванные из контекста. Это несерьезно. На провокации поддаваться не собираюсь. Общение закончено.

14.10.2020 11:27
МДА

Я же говорю сказать не чего!

14.10.2020 11:28
МДА

Если есть указ подписанный почему бы его не показать? Или мы не достойны?

14.10.2020 11:44
Житель города

Томенко вообще засланный казачёк в нашем регионе! И на местное население он давно уже наклал большую кучу! Всё делается для подавления воли народа. Посмотрите эксперимент с маленькими слонятами, как их приучают повиноваться - всё поймёте к чему этот масочный режим и прочие дурости губернатора. Сам-то он свои указы не выполняет!!! Ха-ха-хах! Смех да и только над таким губернатором...

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