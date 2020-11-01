В Республике Алтай умерли сразу пять больных COVID-19

В Республике Алтай зарегистрировано пять новых случаев смерти пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

"В субботу, 31 октября, скончались 31-летний житель Горно-Алтайска, 80-летняя жительница Горно-Алтайска, 62-летний житель Шебалинского района, 73-летний житель Шебалинского района и 52-летняя жительница Шебалинского района. У всех были диагностированы коронавирусная инфекция и коронавирусная пневмония", – пишет штаб.

Таким образом, за весь период в Горном Алтае зарегистрировали 54 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 49 – от самой инфекции, пять – по иным причинам.

Также за минувшие сутки в регионе лабораторно подтвердили 184 новых случая коронавирусной инфекции. Диагноз выявили у 66 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у 11 детей; у 50 жителей Майминского района, в том числе у трёх детей; у 18 жителей Кош-Агачского района района, в том числе у двух детей; у 16 жителей Улаганского района, в том числе у двух детей; у 14 жителей Усть-Канского района; у восьми жителей Чойского района, в том числе у двух детей; у четырёх жителей Турочакского района; у четырёх жителей Чемальского района; у двух жителей Онгудайского района; у одного жителя Усть-Коксинского района и у одного жителя Шебалинского района.

С учетом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 7829 случаев заболевания. Выздоровели 5316 человек, из которых 95 – за последние сутки.