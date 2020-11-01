Барнаулец в седьмой раз стал чемпионом России по панкратиону

В Иркутске прошел чемпионат России по панкратиону традиционному и классическому среди мужчин и женщин старше 20 лет. 44-летний барнаулец Дмитрий Золотов в седьмой раз завоевал титул чемпиона, пишет "Алтайский спорт".

Всего алтайские спортсмены завоевали восемь медалей. Дмитрий Казанцев, 62 кг, 3-е место — панкратион традиционный.Денни Солощенко, 66 кг, 3-е место — панкратион классический.Николай Кудринский, 84 кг, 2-е место — панкратион классический.Дарья Терещенко, 58 кг, 1-е место — панкратион традиционный, 3-е место — панкратион классический.Марина Шутова, 53 кг, 2-е место — панкратион традиционный, 2-е место — панкратион классический.