Пьяный барнаулец украл рекламный баннер со стены бара

В Барнауле хозяин одного из местных баров обратился в полицию с заявлением о краже. Со стены заведения неизвестные похитили рекламный баннер стоимостью 4800 рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, во время проверки полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний безработный местный житель.
"Задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил кражу баннера, который впоследствии хранил у себя дома. Правоохранители изъяли имущество и вернули законному владельцу", – рассказали в ведомстве.
В отношении злоумышленника полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража".
Комментарии
Теперь КУ МЧС расследованием уголовных дел занимается?
2.11.2020 11:53
- гость -
Ничего удивительного, верховных судей ведь с ФСБ за каким-то чертом тоже согласуют в путинском королевстве.
ПОЧТА БАНК. ЧЕМ БОЛЬШЕ БАРДАКА ТЕМ ЛУЧШЕ.
А проверили ли законность размещения банера?
2.11.2020 12:03
- гость -
Язык засунь в задницу. Отличный сервис, в отличие от ...
Так это может и не кража.. Он просто решил его поносить по улицам, бар порекламировать.