Пьяный барнаулец украл рекламный баннер со стены бара

В Барнауле хозяин одного из местных баров обратился в полицию с заявлением о краже. Со стены заведения неизвестные похитили рекламный баннер стоимостью 4800 рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, во время проверки полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний безработный местный житель.

"Задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил кражу баннера, который впоследствии хранил у себя дома. Правоохранители изъяли имущество и вернули законному владельцу", – рассказали в ведомстве.

В отношении злоумышленника полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража".