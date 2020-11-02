Барнаульцы выбрали места, которые нужно благоустроить

2 ноября завершилось интернет-голосование за общественные территории, которые благоустроят по программе "Формирование современной городской среды города Барнаула", сообщает пресс-служба мэрии.

В выборах приняли участие 7879 человек. Напомним, сделать свой выбор можно было только единожды, но при этом одновременно разрешено поддержать до шести участков.

На первом месте оказалась зеленая зона от ул. Герцена, 6, до ул. Белинского (11,85% голосов), на втором – Мизюлинская роща (10,41%), на третьем – парк "Юбилейный" (9,41%), на четвертом – набережная Речного вокзала (6,92%), на пятом – парк "Центральный" (4,85%).

В первой десятке также оказались Обской бульвар (3,87%), Демидовская площадь (3,62%), зеленая зона рядом с краевым театром драмы имени Шукшина (2,6%), зеленая зона между домами № 55а и 67 по проспекту Красноармейскому (2,6%) и аллея на улице Георгиева между Павловским трактом и улицей Энтузиастов (2,52%).

Результаты подведут в течение трех дней с момента завершения приема голосов. Итоговый протокол опубликуют не позднее чем через пять дней с момента его подписания, заверили в городской администрации.

После подготовки проектно-сметной документации и доведения лимитов финансирования будет принято решение о том, сколько территорий из верхних строчек рейтинга будет благоустроено.