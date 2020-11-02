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Новости

Барнаульцы выбрали места, которые нужно благоустроить

, ИА "Амител"
Четыре варианта из 41 набрали более 5% голосов
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

2 ноября завершилось интернет-голосование за общественные территории, которые благоустроят по программе "Формирование современной городской среды города Барнаула", сообщает пресс-служба мэрии.

В выборах приняли участие 7879 человек. Напомним, сделать свой выбор можно было только единожды, но при этом одновременно разрешено поддержать до шести участков.

На первом месте оказалась зеленая зона от ул. Герцена, 6, до ул. Белинского (11,85% голосов), на втором – Мизюлинская роща (10,41%), на третьем – парк "Юбилейный" (9,41%), на четвертом – набережная Речного вокзала (6,92%), на пятом – парк "Центральный" (4,85%).

В первой десятке также оказались Обской бульвар (3,87%), Демидовская площадь (3,62%), зеленая зона рядом с краевым театром драмы имени Шукшина (2,6%), зеленая зона между домами № 55а и 67 по проспекту Красноармейскому (2,6%) и аллея на улице Георгиева между Павловским трактом и улицей Энтузиастов (2,52%).

Результаты подведут в течение трех дней с момента завершения приема голосов. Итоговый протокол опубликуют не позднее чем через пять дней с момента его подписания, заверили в городской администрации.

После подготовки проектно-сметной документации и доведения лимитов финансирования будет принято решение о том, сколько территорий из верхних строчек рейтинга будет благоустроено.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

2.11.2020 12:59
- гость -

Да-да, мизюлинская еще в прошлом году победила. Вам понравились улучшения? Поищите, должны были благоустроить изумрудный и рощу. Но Франк все деньги потратил сами знаете не что.

2.11.2020 13:00
- гость -

А з@ссаный парк имени Ленина вообще никому неинтересен, его даже в вариантах не было. Красавцы!

2.11.2020 13:03
- гость -

Интересно, а куда делись деньги на благоустройство мизюлинской рощи в 2020 году?

2.11.2020 13:29
- гость -

Недеюсь до Юбилейного финансирование доберётся только в количестве необходимом на вывоз мусора. Жаль будет потерять последний зелёный уголок в черте города

2.11.2020 14:00
М

Весьма рад победившему объекту на п.Южном. Там действительно засада. Однако вряд ли удастся приблизиться к тому что было на Южном при СССР, так как тогда в центре аллей были клумбы с цветами и кустарники по края(как минимум сирень). Когда модернизировали аллею в соседнем квартале, то просто всё сплошняком заасфальтировали вместе с клумбами. Что в нынешний век продвинутого постмодерна уже достижение!

2.11.2020 14:02
- гость -

Все для людей. Закатают дорожку, деревья спилят. Пыль будет столбами стоять как на знаменитой пешеходной улице.

2.11.2020 14:17
- гость -

После того, как в прошлом году объявили, что Мизюлинскую рощу ждет реновация, я все ждала лета и начала работ. Но прошли июль, август, сентябрь - ничего не менялось. И в СМИ ничего не писали, не объясняли. Я отправила письмо на сайте администрации с этим вопросом. Мне ответили, дескать, роща - проект дорогой. Мы вместо нее сделали сквер на Ускова-Взлетной. А больше денег нету, но вы держитесь там, голосуйте каждый год. Глядишь, и до рощи доберемся.

2.11.2020 14:28
- гость -

2.11.2020 13:29
- гость -
Недеюсь до Юбилейного финансирование доберётся только в количестве необходимом на вывоз мусора. Жаль будет потерять последний зелёный уголок в черте города

)) вывозить мусор оттуда бесполезно. Оттуда надо вывозить (на патрульной машине) любителей пустые бутылки и остатки "пира" там разбрасывать, а также деточек, которые ломают там то, что другие своими руками и на свои средства делают (собачью площадку, например).

2.11.2020 14:38
- гость -

Голосуй скока угодно, пока царя вперед ногами не вынесут, так и будем мечтать о магических улучшениях. Проще сделать страницу как сайт барнаульского метрополитена, чем дождаться результатов от этих жуликов-бандитов.

2.11.2020 14:42
- гость -

2.11.2020 14:28
- гость -
Про собачьи площадки вообще речь отдельная.
Огородите её забором 2ухметровым и стройте там чё хотите.
А то ходить мимо срашно, поспускают своих волкодавов с поводков.
Строите то вы не для людей, а для собственного заработка, а налоги плотите?

2.11.2020 14:43
- гость -

https://sm-news.ru/wp-content/uploads/2020/08/13/frank-maska.jpg

2.11.2020 14:47
- гость -

https://www.osnmedia.ru/wp-content/uploads/2020/08/Screenshot_8-881x523.png

2.11.2020 15:10
- гость -

14:42 Щаз плотники хорошо плотят, разлетаются на раз два. Даже с окошками продают изделия.

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