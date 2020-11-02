Второй этаж библиотеки Шишкова в Барнауле закрыли на ремонт

Фото: facebook.com/akunblib

В краевой библиотеке имени Шишкова вновь начался глобальный ремонт, сообщили в группе библиотеки в социальной сети Facebook. На этот раз строители приступили к разбору второго этажа.

"Ушел в историю зал каталогов, где найдены миллионы нужных книг, сделано много чудесных фотографий, – поделились библиотекари. – Исчезли старые, неудобные столы. Сошла "шуба" со стен и колонн. Обнаженные залы готовятся облачиться в новый наряд. Впервые за 50 лет".

По их словам, в культурное учреждение уже доставили красочное мозаичное панно от Колыванского камнерезного завода, которое украсит обновленный зал.

О сроках проведения работ не сообщается. Однако в посте сотрудники библиотеки выразили надежду "через несколько месяцев позвать вас всех на презентацию красоты".

Как ранее писал amic.ru, в прошлом году на ремонт закрывали третий этаж краевой библиотеки имени Шишкова.