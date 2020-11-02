Находящийся в розыске барнаулец попался полиции в Мурманской области

На станции Апатиты в Мурманской области правоохранители сняли с поезда нескольких пассажиров за пьяный дебош. Выяснилось, что одним из них оказался барнаульский грабитель, который на протяжении некоторого времени находился в федеральном розыске.

Как сообщает издание "Хибинформбюро", завершив вахту на стройке в Белокаменке, мужчина с другими земляками устроил бурное застолье, из-за которого компания опоздала на самолет. Чтобы не терять времени, строители решили покинуть регион на поезде, где они снова крепко выпили и устроили в вагоне пьяный дебош.

Однако уже на станции Апатиты хулиганов высадили сотрудники линейного отдела полиции. Мужчин проверили по информационным базам, после чего стражи порядка выяснили, что одного из них ищут по всей стране. Мужчину задержали, в родной край он вернется под конвоем.